Thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới từ 15/8

Ngày 11/8, theo thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh này đã có kế hoạch thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi của tỉnh.

Theo kế hoạch, từ ngày 15/8, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cà Mau và 37 Trung tâm phục vụ hành chính công của các xã, phường sẽ thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Cụ thể, có 9 phường: Bạc Liêu, Giá Rai, Láng Tròn, Vĩnh Trạch, Hiệp Thành, An Xuyên, Lý Văn Lâm, Tân Thành, Hòa Thành.

Có 28 xã, gồm: Cái Nước, Đầm Dơi, Trần Văn Thời, Phan Ngọc Hiển, Nguyễn Phích, Cái Đôi Vàm, Thới Bình, Năm Căn, Tân Thuận, Sông Đốc, Lương Thế Trân, Đất Mũi, Tân Ân, Đá Bạc, Trí Phải, Tân Lộc, Nguyễn Việt Khái, Phú Tân, Phú Mỹ, Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân, Long Điền, Ninh Quới, Phong Hiệp, Vĩnh Thanh, Ninh Thạnh Lợi.

Người dân đến làm thủ tục hành chính ở một đơn vị cấp xã (Ảnh minh họa: CTV).

Các đơn vị này thực hiện tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính đối với tất cả thủ tục hành chính đã được tỉnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần theo quy định (không bao gồm những thủ tục hành chính trả kết quả ngay).

Người dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính có thể lựa chọn nộp thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cà Mau; Trung tâm Phục vụ hành chính công của 37 xã, phường nêu trên; qua hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia; qua bưu chính.

Bộ phận chuyên môn sẽ tiến hành xử lý và chuyển hồ sơ đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đồng thời, tiếp nhận kết quả từ bộ phận một cửa của đơn vị trực tiếp giải quyết chuyển trả cho người dân, doanh nghiệp khi có yêu cầu.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh nhằm đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp có nhiều lựa chọn; giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí;…

Cùng với đó là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

UBND tỉnh Cà Mau đặt ra yêu cầu các đơn vị, địa phương phải xác định cụ thể từng công việc gắn với trách nhiệm của từng nơi, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”; việc triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

Trong đó, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, động lực, mục tiêu của phát triển; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính.

Việc triển khai kế hoạch này bảo đảm công khai, minh bạch, tối ưu hóa quy trình thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.