Thoát nghèo từ nguồn vốn vay xuất khẩu lao động

Tiếp sức cho người dân có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài

Thành Lâm là một xã nghèo, vùng sâu, vùng cao, nằm ở phía Tây bắc của tỉnh Thanh Hóa. Ở đây, xuất khẩu lao động được coi là một trong những giải pháp vừa giải quyết việc làm, vừa giảm nghèo hiệu quả.

Trong ngôi nhà sàn vừa được sửa sang lại bằng nguồn tiền của con gái đi làm việc tại Nhật Bản gửi về, anh Lương Văn Huân ở thôn Cốc, xã Thành Lâm, cho biết: "Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nên sau hơn 3 tháng học và thi đỗ tiếng Nhật, cuối năm 2023, con gái tôi xuất cảnh với đơn hàng đóng gói thực phẩm đồ ăn sẵn. Hơn 1 năm làm việc ở Nhật Bản, mỗi tháng cháu gửi về cho gia đình tôi 20 triệu đồng. Tiền cháu gửi về, ngoài giúp vợ chồng tôi trả hết món nợ sửa nhà, còn phụ giúp gia đình mở thêm quầy hàng tạp hóa phục vụ bà con trong thôn nên cuộc sống gia đình trở lên khấm khá, nên gia đình tôi vừa ra khỏi diện hộ cận nghèo".

Người dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH (Ảnh: Hà Châu).

Cũng nhờ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH, anh Lê Văn Long ở thôn Triu, xã Điền Lư mới có cơ hội đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Chị Bùi Thị Thu, vợ anh Long cho biết: “Tháng 5/2023, gia đình tôi được Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Bá Thước giải ngân số tiền 60 triệu đồng với lãi suất ưu đãi dành cho người đi xuất khẩu lao động. Từ nguồn tiền này đã giúp chồng tôi có cơ hội sang Cộng hòa Séc lao động với thời hạn 4 năm (hợp đồng 3 năm, gia hạn 1 năm). Sau gần 2 năm làm việc trong lĩnh vực nấu ăn, mỗi tháng chồng tôi gửi về được 20 triệu đồng. Số tiền này, không những giúp tôi trả hết khoản nợ 50 triệu đồng vay để làm nhà cách đây 2 năm mà còn giúp tôi trang trải cuộc sống sinh hoạt với 4 khẩu ăn trong gia đình".

Không chỉ có gia đình anh Huân, chị Thu mà còn nhiều lao động nghèo khác của tỉnh Thanh Hóa được tiếp cận gói vay ưu đãi của NHCSXH tham gia xuất khẩu lao động. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hộ đã ra khỏi diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và trở lên khá giả, góp phần vào thành tích chung trong công tác giảm nghèo bền vững của địa phương.

Tại Đắk Lắk, Chương trình cho vay ưu đãi xuất khẩu lao động của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) cũng đã “tiếp sức” cho nhiều người dân có cơ hội đi làm việc ở nước ngoài.

Hơn hai năm trước, con gái bà H’Cem Kpơr (buôn Choah, xã Ea Na) là chị H’Roi Kpơr được tạo điều kiện vay 80 triệu đồng để xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc).

Bà H’Cem cho biết, trước đây gia đình bà rất khó khăn, cuộc sống luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau; từ ngày con gái đi lao động ở nước ngoài, kinh tế gia đình khá lên nhiều, đã xây được căn nhà khang trang.

Tương tự, gia đình ông Trịnh Xuân Vĩ (thôn 1A, Ea Ning) trước đây thuộc diện hộ nghèo, đất sản xuất ít, lại cằn cỗi nên tuy làm lụng vất vả nhưng kinh tế luôn chật vật.

Năm 2022, gia đình ông được Ngân hàng CSXH cho vay 120 triệu đồng để hai con trai là Trịnh Xuân Văn và Trịnh Xuân Sơn đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Hai con ông làm công nhân xây dựng, công việc ổn định, mỗi tháng gửi về gia đình 20 triệu đồng. Đến nay, ông Vĩ và hai con không chỉ trả gần hết nợ ngân hàng theo định kỳ mà còn tích lũy vốn để đầu tư phát triển kinh tế.

Nguồn vốn vay ưu đãi “mở lối” thoát nghèo bền vững

Thời gian qua, tại nhiều địa phương, các cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng đã chú trọng chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Nhiều chính sách hỗ trợ đã được triển khai, trong đó có Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; cùng các chính sách hỗ trợ đối với lao động nghèo, cận nghèo và người dân tộc thiểu số.

Theo thống kê, tổng số tiền tích lũy bình quân sau thời gian làm việc tại các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc đạt khoảng 600-800 triệu đồng/người. Thu nhập hằng tháng từ 27-35 triệu đồng, trong đó người lao động có thể gửi về gia đình 20-25 triệu đồng/tháng sau khi trừ chi phí sinh hoạt. Riêng lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc có thể đạt tổng thu nhập từ trên 90 triệu đến hơn 200 triệu đồng/người cho một mùa vụ.

Theo đánh giá của các sở, ngành địa phương, số lao động đi làm việc ở nước ngoài tăng đều qua các năm. Nhiều người sau khi kết thúc hợp đồng đã chọn quay lại thị trường cũ để làm việc, trong khi không ít lao động trở về quê hương đã khởi nghiệp, mở cơ sở sản xuất - kinh doanh, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Đây được xem là tín hiệu tích cực, góp phần phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

Để giảm áp lực chi phí cho người lao động, nhiều địa phương đã triển khai các chính sách tín dụng hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Nguồn vốn được chuyển tải kịp thời đến đúng đối tượng, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo. Thông qua vốn vay ưu đãi, người lao động có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tiếp cận thị trường lao động nước ngoài, nâng cao thu nhập, chuyển đổi nghề nghiệp và cải thiện đời sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo và giảm tỷ trọng lao động trong khu vực nông nghiệp.

Hà Châu