Thành phố 14 triệu dân, mục tiêu có 5 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

Nhân viên Bảo hiểm xã hội TPHCM vận động người dân tham gia bảo hiểm (Ảnh: BHXH TP).

Theo số liệu dân số năm 2025 do cơ quan thống kê TPHCM cung cấp, thành phố ước tính tốc độ tăng dân số năm 2026 là 1,43%. Theo đó, dân số thành phố trong năm 2026 đạt mức hơn 14 triệu người.

Trong tổng số dân này, Bảo hiểm xã hội TPHCM cho biết, kết quả tính đến cuối năm 2025, thành phố có gần 4.592.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gần 13.066.000 người tham gia bảo hiểm y tế, gần 139.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Từ những số liệu nền đã có, TPHCM đề ra chỉ tiêu trong năm 2026 phấn đấu sẽ có gần 4.965.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gần 13.242.000 người tham gia bảo hiểm y tế, gần 162.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Như vậy, so với năm 2025, toàn thành phố phải phát triển được thêm 373.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 23.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 176.000 người tham gia bảo hiểm y tế.

Trong đó, phường có dân số cao nhất là phường Dĩ An (ước tính dân số là 274.000 người) được giao chỉ tiêu có gần 70.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, hơn 260.000 người tham gia bảo hiểm y tế, 2.513 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Kế tiếp là Phường Hiệp Bình (ước tính dân số là gần 207.000 người) được giao chỉ tiêu có gần 76.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gần 197.000 người tham gia bảo hiểm y tế, 2.379 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Xã có dân số cao nhất là xã Bà Điểm (ước tính có hơn 205.000 dân) được giao chỉ tiêu phấn đấu đạt gần 72.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gần 195.000 người tham gia bảo hiểm y tế và 2.254 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Kế tiếp là xã Tân Vĩnh Lộc (ước tính dân số là gần 182.000 người) được giao chỉ tiêu có gần 58.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gần 173.000 người tham gia bảo hiểm y tế và 1.807 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Căn cứ vào chỉ tiêu trên, UBND Thành phố yêu cầu UBND các phường, xã, đặc khu chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo chỉ tiêu cụ thể đến từng khu phố. UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về tổ chức hoàn thành chỉ tiêu trên.

