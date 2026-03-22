Người lao động hưởng thêm quyền lợi BHXH khi tăng lương cơ sở từ 1/7

Lương cơ sở tăng tác động đến nhiều quyền lợi BHXH của người lao động (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Hiện Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo nghị định về mức lương cơ sở mới. Dự kiến, lương cơ sở được đề xuất điều chỉnh tăng 8% từ ngày 1/7. Với mức tăng 8%, lương cơ sở sẽ lên mức gần 2,53 triệu đồng/tháng.

Với sự điều chỉnh này, mức đóng BHXH bắt buộc, mức đóng BHXH cao nhất sẽ thay đổi theo.

Tăng mức đóng BHXH bắt buộc

Hiện trong cơ cấu đóng BHXH bắt buộc, người lao động sẽ đóng 10,5% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; trong đó có 8% đóng vào Quỹ Hưu trí tử tuất, 1,5% vào Quỹ Bảo hiểm y tế, 1% Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Mức lương cơ sở là căn cứ để tính lương cơ bản cho người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Lương cơ bản là mức lương làm căn cứ để đóng BHXH. Do đó, khi lương cơ sở tăng 8% thì lương cơ bản cũng tăng tương ứng, mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động cũng tăng theo lương.

Tuy nhiên, người lao động chỉ đóng 8% tiền lương vào Quỹ Hưu trí tử tuất, người sử dụng lao động đóng đến 14% vào quỹ này. Do đó, số tiền phải đóng vào Quỹ Hưu trí tử tuất tăng không đáng kể (8% của phần lương cơ bản tăng thêm) nhưng mức lương hưu khi hưu trí sẽ tăng cao (22% của phần lương cơ bản tăng thêm).

Nếu tính trên số tiền tuyệt đối, việc tăng mức đóng vào Quỹ Hưu trí tử tuất này giúp người lao động hưởng lợi nhiều hơn khi về hưu.

Tăng mức đóng BHXH tối đa

Đối với người lao động nói chung (kể cả lao động khu vực ngoài nhà nước), việc tăng lương cơ sở ảnh hưởng đến mức đóng BHXH bắt buộc của họ.

Cụ thể, Luật BHXH hiện hành quy định mức đóng BHXH thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng. Khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở.

Như vậy, từ ngày 1/7, nếu lương cơ sở tăng lên mức 2,53 triệu đồng/tháng như dự kiến thì mức đóng BHXH cao nhất sẽ tăng từ 46,8 triệu đồng lên mức 50,6 triệu đồng.

Mức tăng này có ý nghĩa lớn đối với những lao động có mức lương cao. Vì hạn chế mức đóng BHXH tối đa nên nhiều lao động lĩnh lương cả trăm triệu đồng/tháng nhưng mức lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của họ chỉ là 46,8 triệu đồng/tháng. Nếu mức đóng tối đa tăng lên thì mức lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của họ.

Khi mức đóng BHXH tăng lên thì các chế độ BHXH của những người lao động có mức lương cao trên (như thai sản, ốm đau, hưu trí…) đều sẽ tăng theo (các chế độ trên được tính căn cứ vào mức lương đóng BHXH).