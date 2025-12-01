Tây Ninh đảm bảo không còn người có công thuộc diện hộ nghèo

Đảm bảo mức sống bằng hoặc cao hơn trung bình

Trả lời báo Dân trí về công tác chăm lo người có công với cách mạng trong năm 2024 và nửa đầu năm 2025, đại diện Phòng Người có công, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, cho biết nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền và sự hưởng ứng của nhân dân, tỉnh đã triển khai hiệu quả các chính sách ưu đãi, cùng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hàng chục nghìn gia đình chính sách trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Mười vào ngày 20/7 (Ảnh: Lê Anh).

Nhờ đó, đời sống của các gia đình người có công không ngừng được cải thiện, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng và Nhà nước, đồng thời phát huy truyền thống yêu nước trong thời kỳ mới.

Hiện nay, toàn tỉnh có gần 150.000 người được công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng cùng các chính sách khác. Trong đó, có 514 người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; 558 người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; 6.850 Mẹ Việt Nam anh hùng; 103 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 14.200 thương binh, bệnh binh; 41.879 hồ sơ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ; 2.885 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học…

Từ năm 2024 đến nay, Tây Ninh đã xác nhận và công nhận 281 trường hợp hưởng chính sách ưu đãi người có công. Hiện địa phương cơ bản không còn hồ sơ người có công tồn đọng. Đáng chú ý, tỉnh hiện có 20.832 đối tượng hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên với tổng số tiền 58,2 tỷ đồng mỗi tháng.

Bên cạnh đó, tỉnh còn vận động nguồn xã hội hóa để chăm lo nhà tình nghĩa cho người có công, nổi bật là xây mới 171 căn và sửa chữa 466 căn. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt gần 19 tỷ đồng; 64 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được phụng dưỡng hàng tháng.

Địa phương cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong các dịp lễ, Tết, như họp mặt các gia đình chính sách, thăm hỏi và tặng quà cho đối tượng chính sách, với tổng số tiền trên 176,8 tỷ đồng.

Nhờ các chương trình này, các gia đình người có công đã vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Hiện nay, toàn tỉnh 100% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân cùng nơi cư trú. Đặc biệt, Tây Ninh hiện không còn hộ người có công thuộc diện hộ nghèo.

Đẩy mạnh các hoạt động thiết thực chăm lo người có công

Ngoài việc đảm bảo người có công, hộ gia đình chính sách được hưởng đầy đủ các chế độ, tỉnh Tây Ninh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

Cụ thể, địa phương đã tổ chức các hoạt động nhằm tri ân sự hy sinh và cống hiến của người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), tỉnh Tây Ninh đã tổ chức 22 đoàn lãnh đạo đi thăm hỏi, tặng quà cho 590 gia đình chính sách, người có công; tổ chức các đoàn đến thăm thương binh nặng đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (thuộc Bộ Nội vụ), UBND xã Thới Thuận, tỉnh Vĩnh Long (xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cũ), Trung tâm Công tác xã hội và Thương binh nặng tại Nhị Thành, xã Thủ Thừa. Các đoàn do lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng đoàn.

Tỉnh Tây Ninh đã triển khai chương trình đưa người có công tham dự Lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ và gặp mặt đại biểu người có công tiêu biểu toàn quốc năm 2025 tại Hà Nội; tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ; thực hiện Lễ truy điệu và an táng 328 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia; tiếp tục triển khai hỗ trợ người có công về nhà ở; đồng thời thực hiện các biện pháp thiết thực nhằm đảm bảo người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Một trong những hoạt động nổi bật là chương trình tu bổ, sửa chữa và nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ. Đồng thời, công tác rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh, cùng với việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được thực hiện nhanh chóng.

Tỉnh Tây Ninh còn phối hợp với doanh nghiệp và các tổ chức xã hội thăm và tặng quà cho 255 Mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, với tổng số tiền 5,1 tỷ đồng. Chương trình này đã góp phần động viên, chia sẻ và hỗ trợ các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng.

“Có thể nói, công tác chăm lo cho thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân đặc biệt quan tâm. Hệ thống chính sách cho người có công ngày càng hoàn chỉnh, phù hợp với tình hình thực tế của đất nước và từng địa phương, tạo ra những chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời gian qua”, đại diện Phòng Người có công, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, nhận định.