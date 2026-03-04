Tặng Huân chương Dũng cảm cho người cứu sống 6 nạn nhân trong vụ chìm tàu

Ngày 4/3, Chủ tịch nước ký Quyết định số 237/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho ông Hà Ngọc Sơn (trú ở thôn Trung Sơn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) vì đã dũng cảm cứu người trong vụ tai nạn giao thông đường thủy trên hồ Thác Bà.

Trước đó, tối 21/2, chiếc tàu chở 22 hành khách cùng 1 lái tàu di chuyển trên hồ Thác Bà bất ngờ xảy ra va chạm với một phà chở đá, khiến tàu khách bị chìm, 17 người thoát nạn, còn 6 người mất tích.

Trong thời khắc sinh tử đó, có một người đàn ông 50 tuổi đã không quản ngại nguy hiểm, lao mình ra giữa dòng nước sâu và cứu được 6 người lên bờ an toàn. Người hùng đó chính là ông Hà Ngọc Sơn (SN 1976).

Sau khi xảy ra sự việc, ông Sơn tiếp tục hỗ trợ các lực lượng tìm kiếm nạn nhân trong ngày 22/2 (Ảnh: Trần Thanh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Sơn cho biết: “Khoảng 19h ngày 21/2, khi tôi đang nấu thức ăn cho đàn gia súc trên đảo, bất ngờ nghe thấy một tiếng ầm rất lớn, rồi tự nhiên im bặt. Chiếc tàu đá lúc trước còn ga lớn, sau đó nhỏ dần… Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành nên đã phi thuyền ra địa điểm xảy ra sự việc để xem xét”.

Khi được hỏi về việc cứu người trong thời khắc sinh tử, ông Sơn khiêm tốn chia sẻ "nếu ai trong hoàn cảnh đó sẽ làm như tôi mà thôi". Giữa ranh giới sinh tử ấy, ông Sơn đã dũng cảm, cứu 6 mạng người từ lòng hồ nước lạnh lên bờ an toàn.