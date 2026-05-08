Số hóa toàn bộ quy trình để chấm điểm KPI cán bộ

Ngày 7/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành kế hoạch về xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh Nghệ An.

Kế hoạch được triển khai trong phạm vi toàn bộ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị của tỉnh, gồm: Cơ quan Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Việc chấm điểm KPI sẽ được áp dụng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Công chức Trung tâm dịch vụ hành chính công xã Mường Lống, Nghệ An tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Việc xây dựng KPI nhằm thống nhất trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh, bao gồm bộ chỉ số đánh giá và phần mềm triển khai nhằm đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hướng định lượng, xuyên suốt, liên tục, đa chiều, gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể; bảo đảm khách quan, công bằng, minh bạch, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và công tác cán bộ.

Theo kế hoạch, tỉnh Nghệ An sẽ xây dựng, ban hành bộ chỉ số KPI theo vị trí việc làm, bảo đảm khoa học, thống nhất, phù hợp với đặc thù của từng khối, ngành, cơ quan, đơn vị; chuẩn hóa danh mục sản phẩm, công việc, sản phẩm chuẩn, hệ số quy đổi, phương pháp tính điểm, trọng số và tiêu chí xếp loại, làm cơ sở thống nhất trong toàn tỉnh.

Bộ tiêu chí đánh giá được xây dựng theo hướng kết hợp hài hòa giữa định lượng và định tính, phản ánh đầy đủ các khía cạnh: Kết quả thực hiện nhiệm vụ, mức độ hài lòng, năng lực phối hợp và kỷ luật, kỷ cương công vụ. Trên cơ sở các chỉ số trên sẽ hình thành khung bộ chỉ số KPI dùng chung, đồng thời cho phép các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Nghệ An sẽ nhận chuyển giao hoặc xây dựng phần mềm KPI dùng chung trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh, bảo đảm bám sát bộ chỉ số đã ban hành. Phần mềm sẽ số hóa toàn bộ quy trình từ giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ, cập nhật kết quả, lưu trữ minh chứng, đánh giá đến xếp loại; đồng thời tự động hóa việc tổng hợp, tính toán, phân tích, báo cáo, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, đơn vị, địa phương gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể để hoàn thiện bộ chỉ số, phần mềm... để triển khai thí điểm chấm điểm KPI cán bộ, công chức, viên chức theo đúng tiến độ đề ra.

Việc tổ chức thí điểm sẽ được triển khai vào tháng 7. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An sẽ lựa chọn một số cơ quan, đơn vị đại diện các khối để triển khai thí điểm phần mềm KPI, trong đó ưu tiên cơ quan có điều kiện hạ tầng, dữ liệu và quyết tâm chính trị cao.

Trong quá trình thí điểm, các cơ quan liên quan có nhiệm vụ theo dõi, đánh giá kết quả triển khai; tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị để hoàn thiện phần mềm và bộ tiêu chí đánh giá. Trên cơ sở kết quả thí điểm, địa phương này sẽ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, hoàn thiện bộ tiêu chí, quy trình và phần mềm trước khi triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh.