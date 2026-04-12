Sinh viên đi làm thêm có được trường hoàn trả tiền BHYT đã đóng?

Nhiều sinh viên tìm cơ hội việc làm thêm tại các sàn giao dịch việc làm (Ảnh: Tùng Nguyên).

Tại hội nghị đối thoại với Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM tháng 3/2026, đại diện một doanh nghiệp thâm dụng lao động chia sẻ công ty có nhiều người lao động làm việc bán thời gian (làm việc không trọn thời gian), chủ yếu là sinh viên, đã được công ty đóng BHXH bắt buộc. Đồng thời với chế độ BHXH bắt buộc, những sinh viên trên được tham gia các chế độ khác như bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp...

Từ đây phát sinh tình huống là các sinh viên đã đóng BHYT học sinh – sinh viên từ đầu năm học. Sau đó, các sinh viên này tham gia BHYT tại công ty thì BHXH cơ sở hướng dẫn quay lại trường hoàn trả phần tiền đóng BHYT học sinh – sinh viên trùng với thời gian tham gia tại công ty.

“Khi những sinh viên này về trường hỏi thì được trả lời là không được hoàn trả khoản này. Chúng tôi rất mong BHXH hướng dẫn các thủ tục xin hoàn lại số tiền đó để công ty có thể hướng dẫn cho các bạn sinh viên. Vì sinh viên làm bán thời gian, về trường thì không được hoàn trả tiền đóng BHYT nên các bạn cảm thấy không hài lòng khi phải đóng thêm BHYT ở công ty”, đại diện doanh nghiệp hỏi.

Trả lời tại hội nghị, đại diện BHXH TPHCM khẳng định khi sinh viên đã tham gia BHYT ở công ty thì phải được hoàn trả phần chi phí đã đóng BHYT theo diện học sinh - sinh viên, trách nhiệm của nhà trường là hướng dẫn sinh viên khai báo thủ tục để được nhận lại chi phí đã đóng. Do đó, đại diện BHXH TPHCM đề nghị doanh nghiệp phản ánh cung cấp chính xác tên các trường đã từ chối làm thủ tục hoàn trả chi phí đóng BHYT cho sinh viên để làm việc trực tiếp.