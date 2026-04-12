Sinh viên đi làm thêm có được trường hoàn trả tiền BHYT đã đóng?
(Dân trí) - Sinh viên đi làm thời vụ, được công ty đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng có thể làm thủ tục để được hoàn lại số tiền đã đóng bảo hiểm y tế theo diện học sinh - sinh viên.
Tại hội nghị đối thoại với Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM tháng 3/2026, đại diện một doanh nghiệp thâm dụng lao động chia sẻ công ty có nhiều người lao động làm việc bán thời gian (làm việc không trọn thời gian), chủ yếu là sinh viên, đã được công ty đóng BHXH bắt buộc. Đồng thời với chế độ BHXH bắt buộc, những sinh viên trên được tham gia các chế độ khác như bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp...
Từ đây phát sinh tình huống là các sinh viên đã đóng BHYT học sinh – sinh viên từ đầu năm học. Sau đó, các sinh viên này tham gia BHYT tại công ty thì BHXH cơ sở hướng dẫn quay lại trường hoàn trả phần tiền đóng BHYT học sinh – sinh viên trùng với thời gian tham gia tại công ty.
“Khi những sinh viên này về trường hỏi thì được trả lời là không được hoàn trả khoản này. Chúng tôi rất mong BHXH hướng dẫn các thủ tục xin hoàn lại số tiền đó để công ty có thể hướng dẫn cho các bạn sinh viên. Vì sinh viên làm bán thời gian, về trường thì không được hoàn trả tiền đóng BHYT nên các bạn cảm thấy không hài lòng khi phải đóng thêm BHYT ở công ty”, đại diện doanh nghiệp hỏi.
Trả lời tại hội nghị, đại diện BHXH TPHCM khẳng định khi sinh viên đã tham gia BHYT ở công ty thì phải được hoàn trả phần chi phí đã đóng BHYT theo diện học sinh - sinh viên, trách nhiệm của nhà trường là hướng dẫn sinh viên khai báo thủ tục để được nhận lại chi phí đã đóng. Do đó, đại diện BHXH TPHCM đề nghị doanh nghiệp phản ánh cung cấp chính xác tên các trường đã từ chối làm thủ tục hoàn trả chi phí đóng BHYT cho sinh viên để làm việc trực tiếp.
Luật BHYT quy định trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự.
Thứ tự đối tượng tham gia BHYT được quy định tại Điều 12 Luật BHYT như sau: (1) Nhóm do người sử dụng lao động đóng, hoặc người lao động đóng, hoặc cùng đóng; (2) Nhóm do cơ quan BHXH đóng; (3) Nhóm do ngân sách nhà nước đóng; (4) Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; (5) Nhóm tự đóng.
Do đó, khi người tham gia BHYT học sinh – sinh viên (nhóm 4) đi làm sẽ bắt buộc tham gia BHYT theo nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng (nhóm 1).
Trong trường hợp người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới như trên thì người tham gia sẽ được hoàn trả lại số tiền đã đóng cho thẻ BHYT được cấp trước đó.
Số tiền hoàn trả được tính kể từ ngày thẻ BHYT mới có giá trị sử dụng đến hết thời hạn giá trị sử dụng ghi trên thẻ BHYT cũ.