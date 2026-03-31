Tiền lương, việc làm, thuốc bảo hiểm y tế trong ý nguyện của cử tri

Ngày 30/3, ông Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, cho biết kết quả tổng hợp ý kiến của cử tri trong kỳ bầu cử vừa qua cho thấy, cử tri và nhân dân bày tỏ sự vui mừng với chủ trương triển khai hiệu quả các kết luận của Bộ Chính trị về cải cách chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

“Cử tri mong muốn các chính sách về cải cách tiền lương sớm được ban hành và triển khai thực hiện, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức ổn định cuộc sống”, ông Triều thông tin.

Về lao động, việc làm và an sinh xã hội, ông Lê Thanh Triều cho biết, lao động được đào tạo nghề có bằng cấp, chứng chỉ, kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp giỏi còn thấp, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động, dẫn đến việc làm thiếu ổn định và thu nhập thấp.

Theo ông Triều, cử tri kiến nghị các cấp, các ngành chức năng xem xét quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia học nghề, có nhiều cơ hội về việc làm trong và ngoài tỉnh, kể cả đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tạo thu nhập ổn định, nâng cao đời sống.

Người lao động ở Cà Mau (Ảnh minh họa: H.H).

Cử tri Cà Mau cũng mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, hộ đồng bào dân tộc, hộ nghèo, khó khăn; có chính sách ưu đãi đối với người tham gia công tác ở các hội quần chúng cấp cơ sở nghỉ việc; đề xuất nâng mức phụ cấp và có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với đội ngũ cán bộ ấp, khóm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều cho biết, ở lĩnh vực y tế, cử tri băn khoăn về chất lượng khám, điều trị bệnh vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế. Việc khám bệnh, điều trị tại các cơ sở công lập còn thiếu thuốc, bác sĩ kê toa ngoài danh mục bảo hiểm y tế, gây khó khăn trong quá trình điều trị bệnh cho người dân.

“Cử tri kiến nghị các cấp, các ngành chức năng bổ sung thêm nguồn thuốc đặc trị ngoài danh mục bảo hiểm y tế, nhất là 26 loại thuốc đặc trị các bệnh ung thư và các bệnh hiểm nghèo khác để hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Đồng thời, người tham gia bảo hiểm y tế được thanh toán chi phí khám, chữa bệnh ở các bệnh viện từ xã đến Trung ương không cần giấy chuyển tuyến, nhằm bảo đảm quyền lợi và giảm thủ tục hành chính cho người dân”, ông Triều nêu kiến nghị.

Ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh Cà Mau, cho rằng những ý kiến tâm huyết, xác đáng của cử tri đã phản ánh sinh động thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng đối với hoạt động của chính quyền nhiệm kỳ mới.

“Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan quan tâm giải quyết kịp thời, hiệu quả các kiến nghị chính đáng của cử tri; thường xuyên báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân và nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của cử tri đối với chính quyền địa phương”, ông Thiều đề nghị.