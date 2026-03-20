Người tham gia bảo hiểm y tế hưởng lợi khi lương cơ sở tăng

Khi lương cơ sở tăng, người tham gia bảo hiểm y tế cũng hưởng lợi

Lương cơ sở không chỉ dùng làm căn cứ để tính lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại khu vực công mà còn dùng để tính một số quyền lợi bảo hiểm y tế. Do đó, khi lương cơ sở tăng sẽ tăng thêm quyền lợi của tất cả người dân có tham gia bảo hiểm y tế.

Theo Khoản 1 Điều 17 Nghị định 188/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế), trường hợp một lần khám bệnh, chữa bệnh có chi phí thấp hơn 15% mức lương cơ sở sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% (người bệnh không phải thanh toán tiền).

Hiện nay, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng. Như vậy, khi người bệnh khám bệnh, chữa bệnh một lần có chi phí thấp hơn 351.000 đồng (15% x 2.340.000 đồng) sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100%.

Hiện Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo nghị định về mức lương cơ sở mới. Dự kiến, lương cơ sở được đề xuất điều chỉnh tăng 8% từ ngày 1/7.

Với mức tăng 8%, lương cơ sở sẽ lên mức gần 2.530.000 đồng/tháng. Khi đó, người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh mà có chi phí một lần dưới 379.500 đồng (15% x 2.530.000 đồng) sẽ được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100%.

Ngoài ra, lương cơ sở tăng còn tác động đến mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp cho người bệnh.

Tại Khoản 2 Điều 31, Luật Bảo hiểm y tế quy định một số trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp cho người bệnh, bao gồm: Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định.

Nghị định 188/2025/NĐ-CP quy định mức thanh toán trực tiếp đối với các trường hợp này tại Điều 57.

Theo đó, Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán trực tiếp theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế nhưng có quy định mức tối đa.

Tùy từng trường hợp, mức thanh toán trực tiếp tối đa này dao động từ 0,15 lần mức lương cơ sở đến 2,5 lần mức lương cơ sở (tính tại thời điểm ra viện).

Với mức lương cơ sở hiện nay, mức thanh toán trực tiếp tối đa này dao động từ 351.000 đồng đến 5.850.000 đồng.

Nếu từ 1/7, lương cơ sở tăng thêm 8% như dự kiến, mức thanh toán trực tiếp tối đa này dao động từ 379.500 đồng đến 6.325.000 đồng.