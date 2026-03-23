Siết quy trình ký hợp đồng thuê chuyên gia trong cơ quan nhà nước

Ngày 23/3, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường trên địa bàn về việc chấn chỉnh công tác ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức.

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn gửi hồ sơ đề xuất thuê nhân sự nhỏ lẻ, trình nhiều lần nhưng chưa bảo đảm yêu cầu. Thực trạng này gây khó khăn cho công tác tổng hợp, thẩm định, đồng thời ảnh hưởng đến tiến độ xử lý hồ sơ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu việc đề xuất ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức phải đúng nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn và vị trí công việc. Việc này cần phù hợp nhu cầu thực tế, khả năng cân đối biên chế và kinh phí của địa phương.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trước khi đề xuất, các đơn vị phải rà soát kỹ số lượng biên chế được giao, số lượng còn thiếu, tổng quỹ lương, vị trí công việc và thời gian ký hợp đồng. Trên cơ sở rà soát, các cơ quan, đơn vị báo cáo nhu cầu dự kiến ký kết hợp đồng gửi Sở Nội vụ trước ngày 31/12 hàng năm. Việc đề xuất phải bảo đảm kinh phí thực hiện tối đa bằng 10% tổng quỹ tiền lương và tiền thưởng của cơ quan theo quy định.

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm tổng hợp, thẩm định chặt chẽ và trình UBND tỉnh trước ngày 15/6 và 15/11 hàng năm. Trường hợp hồ sơ gửi không đúng thời điểm hoặc không đầy đủ, Sở Nội vụ trả lại để hoàn chỉnh, không trình UBND tỉnh xem xét. Đối với hồ sơ đột xuất, cấp bách, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai rà soát, thẩm định và báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai xem xét theo đúng quy định.