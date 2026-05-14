Quy định khen thưởng trong điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp 2026

Bộ Nội vụ vừa có văn bản hướng dẫn khen thưởng thành tích trong thực hiện Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026.

Về nguyên tắc, Bộ Nội vụ cho biết, việc đề nghị khen thưởng phải đúng đối tượng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và thành tích đạt được trong nhiệm vụ trên.

Bên cạnh việc quy định mỗi tập thể, cá nhân chỉ đề nghị một hình thức khen thưởng duy nhất, thì cần chú trọng khen thưởng tập thể, cá nhân trực tiếp tham mưu hoặc tham gia làm nhiệm vụ điều tra.

Bộ này cũng cho rằng chưa đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, có vấn đề tham nhũng, tiêu cực được báo chí nêu đang được xác minh làm rõ.

Cá nhân, tập thể đủ điều kiện sẽ được nhận bằng khen của Bộ Nội vụ, UBND cấp tỉnh.

Liên quan đến tiêu chuẩn với bằng khen của Bộ Nội vụ, thì bằng khen này để tặng cho tập thể nội bộ đoàn kết, gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, các nhóm phải đáp ứng điều kiện hoàn thành cập nhật danh sách các cơ sở hành chính, sự nghiệp (ban hành theo Quyết định số 10/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ); Hoàn thành đúng và vượt tiến độ thu thập thông tin phiếu điều tra cơ sở hành chính, cơ sở sự nghiệp năm 2026; Hoàn thành nghiệm thu phiếu điều tra cấp Bộ, cấp tỉnh đúng thời gian quy định.

Tập thể, cá nhân còn phải được Ban Chỉ đạo Trung ương nghiệm thu phiếu điều tra CSHCSN theo Quyết định số 200/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Thực hiện tốt phối hợp với cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc điều tra; Làm tốt công tác nghiệm thu thanh lý hợp đồng.

Bên cạnh đó, bằng khen của Bộ Nội vụ để tặng cho cá nhân gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, cá nhân phải hoàn thành đầy đủ, đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng các nhiệm vụ được phân công trong quá trình điều tra; Chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử lý đối với các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức, thực hiện điều tra.

Ngoài ra, cá nhân phải tích cực, chủ động và phối hợp có hiệu quả với các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của công tác điều tra.

Bằng khen của UBND cấp tỉnh để tặng cho tập thể, cá nhân gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lập được nhiều thành tích trong quá trình tổ chức, thực hiện điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026.

UBND các tỉnh xây dựng tiêu chuẩn khen thưởng cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ điều tra để làm cơ sở bình xét khen thưởng theo thẩm quyền.