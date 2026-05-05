Hướng dẫn khai báo biên chế khi điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp

Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính, cơ sở sự nghiệp Trung ương vừa có văn bản gửi các đơn vị về việc hướng dẫn xử lý một số nghiệp vụ phát sinh trong quá trình điều tra.

Theo đó, thực hiện các chỉ đạo, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính, cơ sở sự nghiệp Trung ương đã có văn bản triển khai thu thập thông tin điều tra cơ sở hành chính, cơ sở sự nghiệp năm 2026.

Tuy nhiên qua kiểm tra các phiếu điều tra của địa phương đã kê khai trên phần mềm, ý kiến phản ánh của Giám sát viên Trung ương và kiểm tra thực tế tại một số địa phương cho thấy quá trình thực hiện thu thập thông tin, kê khai phiếu điều tra của một số địa phương có phát sinh khó khăn, vướng mắc và tồn tại về kê khai biên chế, mã ngành sản phẩm, tài sản... hoặc thiếu thông tin (giá trị tài sản, chi phí hao mòn, đơn vị hạch toán phụ thuộc...).

Bên cạnh đó, việc điều tra cũng xuất hiện nhầm đơn vị tính giá trị tài chính, tài sản từ triệu đồng sang đồng, sai lệnh số liệu thống kê hoặc số liệu chưa logic giữa các chỉ tiêu thống kê (các chỉ tiêu về chỉ tiêu biên chế được giao, thu chi kinh phí giao tự chủ tài chính, không giao tự chủ tài chính...).

Để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính, cơ sở sự nghiệp Trung ương hướng dẫn xử lý một số nghiệp vụ trong quá trình thực hiện.

Tập huấn điều tra đơn vị hành chính, sự nghiệp tại các địa phương (Ảnh: Quang Tùng).

Công văn nêu rõ việc thống nhất kê khai đầy đủ thông tin, số liệu thống kê theo mẫu Phiếu 2A.HC.ĐTHCSN và Phiếu 2B.SN.ĐTHCSN theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo.

Theo đó, các thông tin, số liệu thống kê phải đảm bảo tính trung thực, chính xác, có tài liệu kiểm chứng làm căn cứ thống kê và phản ánh đúng thực trạng của đơn vị điều tra; không được sửa đổi, bổ sung thông tin hoặc quy đổi tương đương làm sai lệch thông tin, số liệu thống kê theo mẫu phiếu điều tra.

Liên quan đến thông tin về người đứng đầu của đơn vị, tất cả đều kê khai thông tin người đứng đầu đơn vị, trừ 3 vị trí lãnh đạo là Bộ trưởng, chủ tịch UBND cấp tỉnh, Bí thư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ không kê khai thông tin người đứng đầu mà kê khai thông tin của Chánh Văn phòng.

Về trình độ chuyên môn, Ban chỉ đạo hướng dẫn chỉ kê khai bằng cấp được cấp bởi các trường thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân.

Trong lĩnh vực hoạt động chính của đơn vị thì đối với đơn vị có nhiều lĩnh vực hoạt động nhưng cũng chỉ chọn 1 lĩnh vực hoạt động chính. Tiêu chí chọn lĩnh vực hoạt động chính có thể theo tiêu chí lao động hoặc tiêu chí doanh thu hoặc tiêu chí chi phí.

Liên quan đến biên chế giao giai đoạn 2022-2026, căn cứ quyết định giao chỉ tiêu biên chế của cấp có thẩm quyền để kê khai chỉ tiêu biên chế được giao.

Với biên chế công thức tính biên chế chung thì đối với công chức giảm 5% so với biên chế giao năm 2021; đối với viên chức giảm 10% so với biên chế giao năm 2021.

Ban chỉ đạo lưu ý đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ tài chính nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 thì không kê khai chỉ tiêu biên chế viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp khi không có quyết định của cấp thẩm quyền giao chỉ tiêu biên chế viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Riêng đối với các cơ quan hành chính cấp xã thành lập từ 1/7/2025, biên chế giao giai đoạn 2022-2026 sẽ lấy biên chế giao năm 2026. Trường hợp chưa có biên chế giao năm 2026 có thể lấy biên chế giao năm 2025.

Bên cạnh đó, lao động có mặt tại thời điểm 1/1/2025 hoặc 1/7/2025 và lao động có mặt tại thời điểm 31/12/2025 bao gồm cả biên chế và lao động hợp đồng.

Lao động phân theo ngạch công chức (A3.7.V - Phiếu Hành chính) hoặc phân theo chức danh nghề nghiệp (A3.13.VI - Phiếu Sự nghiệp) thì căn cứ vào ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp thực tế đã có để thống kê nên số lao động phân theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp có thể nhỏ hơn tổng số lao động có mặt.