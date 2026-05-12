Bộ Nội vụ đôn đốc việc điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp

Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp Trung ương (Bộ Nội vụ) vừa có công văn gửi các đơn vị về tiến độ thực hiện Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026.

Tính đến ngày 5/5, có 34 tỉnh thành, 33/38 cơ quan Trung ương đã lập danh sách đơn vị điều tra trên hệ thống.

Tính theo loại hình tổ chức, có 19.852 cơ sở hành chính và 46.455 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc diện điều tra.

Trong đó, 63.106 đơn vị thuộc các tỉnh, thành phố đã triển khai thực hiện kê khai phiếu điều tra trên hệ thống điện tử, còn 788 đơn vị chưa thực hiện.

Bên cạnh đó, có 28/38 Bộ, cơ quan Trung ương đã triển khai; còn 10 cơ quan chưa triển khai việc điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp. Tổng số đơn vị đã thực hiện là 1.764 đơn vị; còn 649 đơn vị chưa thực hiện.

Bộ Nội vụ làm việc với các địa phương về điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 (Ảnh: Bộ Nội vụ).

Ban Chỉ đạo đánh giá, mặc dù các địa phương đã cơ bản triển khai toàn bộ, tuy nhiên tiến độ thực hiện giữa các đơn vị còn chưa đồng đều. Một số Bộ, cơ quan Trung ương chưa triển khai hoặc triển khai rất chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung của cuộc Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026.

Bên cạnh đó, theo số liệu ghi nhận trên hệ thống Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026, số lượt phiếu do các Giám sát viên Trung ương trả lại khoảng 10.000 lượt, chưa bao gồm số lượt phiếu bị trả lại ở cấp tỉnh và cấp xã.

Nhìn chung, chất lượng phiếu điều tra chưa đồng đều giữa các đơn vị. Số lượt phiếu bị trả lại còn cao, tập trung chủ yếu ở khối địa phương. Công tác kê khai, tự kiểm tra, rà soát nội bộ và duyệt phiếu trước khi gửi lên cấp trên còn chưa được thực hiện chặt chẽ.

Từ thực tế trên, Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị Ban Chỉ đạo các cơ quan Trung ương và địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ danh sách đơn vị thuộc phạm vi quản lý; đôn đốc các đơn vị chưa kê khai, chưa gửi phiếu hoặc chưa hoàn thiện phiếu thực hiện hoàn thiện ngay trên hệ thống.

Các địa phương cũng tăng cường kiểm tra, rà soát chất lượng phiếu trước khi gửi duyệt cấp trên; hạn chế tình trạng phiếu bị trả lại nhiều lần do lỗi kê khai thiếu thông tin, sai logic, sai chỉ tiêu, không thống nhất giữa các nội dung hoặc không phù hợp với hồ sơ, tài liệu chứng minh.

Ban Chỉ đạo Trung ương cũng yêu cầu cần tổ chức rà soát chuyên sâu, xác định nguyên nhân chủ yếu, phân công đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc hoàn thiện phiếu trong thời gian sớm nhất trước ngày 15/5.

Bên cạnh đó, giám sát viên các cấp cần thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đối chiếu, kiểm chứng thông tin trên phiếu điều tra; kịp thời hướng dẫn đơn vị kê khai chỉnh sửa các nội dung chưa đúng, chưa đầy đủ, chưa bảo đảm yêu cầu.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng dữ liệu và kết quả triển khai Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 thuộc phạm vi quản lý.

Ban Chỉ đạo các cơ quan Trung ương và địa phương chủ động tiến hành nghiệm thu phiếu điều tra theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 485/QĐ-BNV đảm bảo đúng thời gian quy định với cấp xã thực hiện trước ngày 30/5; cấp tỉnh trước ngày 20/6.

Ban Chỉ đạo Trung ương hướng dẫn phương pháp đối chiếu, kiểm chứng Phiếu thu thập thông tin về kết quả hoạt động của cơ sở hành chính (Phiếu 2A.HC.ĐTHCSN) và Phiếu thu thập thông tin về kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập (Phiếu 2B.SN.ĐTHCSN) của Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, áp dụng.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị Ban Chỉ đạo các cơ quan Trung ương và địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, bảo đảm hoàn thành cuộc Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 đúng tiến độ, đúng phương án và bảo đảm chất lượng dữ liệu.