Quảng Ninh: Thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng môi trường an toàn

Xây dựng mạng lưới an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và tiếp tục trong giai đoạn 2021-2025, Quảng Ninh đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỉnh đẩy mạnh sự tham gia của phụ nữ tại các vị trí lãnh đạo và ra quyết định trong hệ thống chính trị, đồng thời khuyến khích vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế.

Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho khoảng 120.000 lượt lao động, trong đó lao động nữ chiếm 50%. Tỷ lệ nữ làm việc trong nông nghiệp giảm mạnh còn 14,5%, trong khi tỷ lệ nữ làm việc tại khu vực FDI vượt 65%.

Phụ nữ xã Ba Chẽ, Quảng Ninh được truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong kỷ nguyên số (Ảnh: UBND xã Ba Chẽ).

Đặc biệt, tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp và hợp tác xã đạt 39,9% với hơn 2.100 doanh nghiệp do phụ nữ đứng đầu từ năm 2021 đến nay, con số thể hiện rõ tinh thần bản lĩnh, sáng tạo của phụ nữ Quảng Ninh trong khu vực kinh tế tư nhân.

Trong lĩnh vực y tế, tỉnh duy trì tỷ lệ phụ nữ sinh con được chăm sóc chuyên môn trên 99,5%, tỷ lệ tử vong mẹ giảm sâu và từ năm 2023 không ghi nhận ca tử vong mẹ liên quan thai sản. Các chỉ số về sức khỏe bà mẹ - trẻ em, dinh dưỡng đều đạt hoặc vượt mục tiêu đề ra.

Tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng mạng lưới ứng phó bạo lực giới toàn diện, đảm bảo 100% nạn nhân bạo lực gia đình được tiếp nhận, tư vấn và chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

Tổng đài 18001769 và “Ngôi nhà Ánh Dương” đã trở thành địa chỉ tin cậy cho phụ nữ, trẻ em bị bạo lực giới - tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ hơn 100 trường hợp chỉ trong giai đoạn 2021-2025. 4 cơ sở trợ giúp xã hội công lập của tỉnh đều đã triển khai các hoạt động phòng ngừa, ứng phó với bạo lực giới, góp phần tạo tấm lưới an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Công tác phòng, chống mua bán người cũng được tỉnh triển khai hiệu quả. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã hỗ trợ, tái hòa nhập cộng đồng cho 22 nạn nhân bị mua bán trở về (trong đó có một nạn nhân quốc tịch Thái Lan). 100% các nạn nhân được hỗ trợ tâm lý, pháp lý, kinh phí, đảm bảo tái hòa nhập an toàn.

Bên cạnh đó, Trung tâm Trợ giúp pháp lý thực hiện 794 vụ việc cho 796 người, chủ yếu trong các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự và hành chính, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đặc biệt với phụ nữ và người dân tộc thiểu số.

Đẩy mạnh truyền thông, lồng ghép giới trong các chương trình phát triển

Công tác truyền thông được triển khai mạnh mẽ với nhiều hình thức phong phú. Tỉnh tổ chức 1.185 hội nghị tuyên truyền cho 49.000 lượt người, phát hành hơn 22.500 tài liệu, cùng hàng nghìn tin - bài trên các phương tiện truyền thông.

Ứng dụng nền tảng số cũng được đẩy mạnh: các địa phương như Hạ Long, Cẩm Phả, Đông Triều sản xuất video tuyên truyền trên TikTok, YouTube, mở rộng đối tượng tiếp cận là giới trẻ.

Tại cơ sở, các xã phường lồng ghép tiêu chí bình đẳng giới vào hương ước, quy ước, tiêu chí gia đình văn hóa. Những mô hình cộng đồng như sân khấu hóa, chiếu phim lưu động, câu lạc bộ bình đẳng giới tại Móng Cái, Ba Chẽ, Bình Liêu đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Đặc biệt, nhiều chiến dịch có sự tham gia của nam giới, người có uy tín và giới nghệ sĩ, như “Đàn ông lên tiếng”, “Thanh niên hành động vì bình đẳng giới” tạo hiệu ứng xã hội tích cực.

Trong giai đoạn 2021-2025, Quảng Ninh bố trí hơn 14,2 tỷ đồng triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực giới.

Đồng thời, cũng tăng cường hợp tác quốc tế qua hàng loạt dự án: Dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (ACS - Thụy Điển), Dự án vì sự phát triển của nữ công nhân (PALS), Dự án Làm cha mẹ (UNICEF), Dự án cải thiện sức khỏe và lồng ghép giới tại Bình Liêu (UNC), Mô hình Ngôi nhà Ánh Dương (UNFPA).

Ngoài ra, tỉnh tích cực hợp tác trong cơ chế Mê Kông - Lan Thương và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phụ nữ Việt - Trung giai đoạn 2024-2029.

Công tác phối hợp liên ngành được duy trì chặt chẽ thông qua các quy chế và kế hoạch cụ thể. Hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, quyền lợi lao động nữ, phòng chống bạo lực gia đình được thực hiện thường xuyên, góp phần kịp thời điều chỉnh các bất cập.

Công an tỉnh xử lý nghiêm các hành vi mua bán người, bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em qua đó tạo môi trường sống an toàn hơn cho phụ nữ và trẻ em.

Những kết quả đạt được giai đoạn 2021-2025 cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh Quảng Ninh trong thúc đẩy bình đẳng giới. Bằng cách huy động sức mạnh của toàn xã hội, tăng cường hợp tác quốc tế và ứng dụng công nghệ, Quảng Ninh đang từng bước xây dựng môi trường sống tiến bộ, an toàn và nhân văn góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Hà Anh