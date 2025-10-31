Phương châm "không để ai bị bỏ lại" với 30 năm thực hiện tuyên bố quốc gia

Đây là nhận định của các chuyên gia tại Hội nghị công bố Báo cáo quốc gia về 30 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh do Bộ Nội vụ phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam tổ chức ngày 31/10. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ của Việt Nam.

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam Caroline Nyamayemombe cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Yếu tố cốt lõi trong phương châm "không để ai bị bỏ lại"

Báo cáo tổng kết tiến trình thực hiện các mục tiêu của Cương lĩnh Bắc Kinh kể từ Hội nghị thế giới lần thứ Tư về Phụ nữ năm 1995, đồng thời thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Việt Nam trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới, phù hợp với Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Hà Huyền).

Trong ba thập kỷ qua, đặc biệt là giai đoạn 2019-2023, Việt Nam đã khẳng định nỗ lực mạnh mẽ của Nhà nước trong việc thúc đẩy quyền bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới. Bình đẳng giới không chỉ là mục tiêu xã hội mà được xác định là động lực của tăng trưởng bền vững, là yếu tố cốt lõi trong phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Báo cáo tại Hội nghị, bà Ngô Diệu Linh, Phó Vụ trưởng vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới, cho biết nhiều văn bản pháp lý và chính sách mới được ban hành, tạo khung thể chế vững chắc cho việc bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng. Tiêu biểu như Bộ luật Lao động 2019, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Các chính sách này đặt ra những mục tiêu rõ ràng nhằm thu hẹp khoảng cách giới trong giáo dục, lao động, quản lý nhà nước và đời sống xã hội.

Song song với đó, các chương trình quốc gia về phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới; truyền thông nâng cao nhận thức; thúc đẩy phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý… được triển khai sâu rộng trên toàn quốc. Nhiều địa phương đã sáng tạo trong cách làm, lồng ghép nội dung giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

Việt Nam kiên định với các mục tiêu về bình đẳng giới

Từ nền tảng chính sách ngày càng hoàn thiện, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Theo Chỉ số Bình đẳng giới toàn cầu năm 2024, Việt Nam đứng thứ 72/146 quốc gia, tăng 11 bậc so với năm 2022 - một bước tiến đáng kể về xếp hạng quốc tế.

Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Hà Huyền).

Trong lĩnh vực chính trị, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 30,26%, thuộc nhóm cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong lĩnh vực kinh tế, phụ nữ chiếm 46,8% lực lượng lao động toàn quốc, trong đó tỷ lệ lao động nữ tham gia lực lượng lao động đạt 62,4%. Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm 28,2%, khoảng cách giới trong giáo dục cơ bản được thu hẹp.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ dân tộc thiểu số và phụ nữ di cư được tăng cường, chất lượng các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới được mở rộng và cải thiện đáng kể... Những kết quả này thể hiện rõ nỗ lực của Chính phủ trong việc chuyển hóa cam kết chính trị thành hành động thiết thực, mang lại thay đổi tích cực trong đời sống.

Bên cạnh thành tựu, Việt Nam vẫn đối mặt với một số khó khăn: định kiến giới còn tồn tại dai dẳng trong một số lĩnh vực; dữ liệu thống kê tách biệt giới chưa đầy đủ; tình trạng già hóa dân số, biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh tiếp tục tác động mạnh mẽ đến phụ nữ và trẻ em.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh: “Phát triển kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội. Phụ nữ và trẻ em phải được đặt ở vị trí trung tâm của chính sách phát triển. Việt Nam kiên định mục tiêu tăng cường hệ thống quản lý nhà nước và lồng ghép giới trong mọi lĩnh vực, ở mọi cấp độ”.

Hội nghị công bố Báo cáo quốc gia được xem là sự kiện tiếp nối Cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 22/9 nhân kỷ niệm 30 năm Hội nghị thế giới về Phụ nữ. Tại đây, Việt Nam một lần nữa khẳng định cam kết phấn đấu đạt các mục tiêu bình đẳng giới đến năm 2030.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Hà Huyền).

Đánh giá cao vai trò tiên phong của Việt Nam trong khu vực, Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam, khẳng định: “UN Women sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Nội vụ, các bộ, ngành và tổ chức xã hội để biến cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam thành những kết quả cụ thể cho phụ nữ và trẻ em gái ở mọi địa phương, mọi cộng đồng và mọi gia đình”.

30 năm thực hiện Cương lĩnh hành động Bắc Kinh đã khẳng định Việt Nam không chỉ là quốc gia kiên định với các mục tiêu về bình đẳng giới, mà còn là hình mẫu trong việc kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội.

Báo cáo quốc gia lần này là dấu mốc quan trọng trong hành trình xây dựng một xã hội công bằng, bao trùm và bền vững - nơi phụ nữ và nam giới đều có cơ hội bình đẳng để phát huy tối đa tiềm năng, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của đất nước.