Phúc Khánh mở rộng diện tích trồng cam V2 giúp người dân thoát nghèo

Thực hiện mô hình trồng mới, cải tạo cây cam xã Phúc Khánh năm 2025, Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Lào Cai đã cấp 2.500 cây giống cam V2 cho 15 hộ dân tham gia trồng mới với diện tích 5ha; đồng thời, hỗ trợ 5,5 tấn phân bón cho 15 hộ trồng mới và 71 hộ cải tạo khoảng 25ha vườn cam hiện có. Mô hình được triển khai tại các thôn: Nà Phát, Nà Khem, Tổng Vương, Đầm Rụng, Làng Nủ, Trĩ Trong, Trĩ Ngoài, Đồng Mòng 1, Cóc Khiểng, Việt Hải…

Trao tặng cây cam giống cho các hộ dân xã Phúc Khánh (Ảnh: Phúc Khánh).

Bên cạnh việc cấp giống và vật tư, chương trình tổ chức tập huấn kỹ thuật: trồng mới, cải tạo vườn cam già cỗi, quy trình bón phân, phòng trừ sâu bệnh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Thông qua tập huấn, các hộ dân được tiếp cận kiến thức, kỹ thuật cần thiết để áp dụng hiệu quả vào sản xuất, góp phần tăng tỷ lệ sống của cây giống và cải tạo tốt những diện tích cam đã trồng.

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Phúc Khánh chú trọng hỗ trợ người dân phát triển cây trồng, vật nuôi dựa trên thế mạnh của địa phương, cũng như phù hợp với điều kiện, nhu cầu của các gia đình.

Khí hậu và thổ nhưỡng ở Phúc Khánh phù hợp với canh tác loại quả có múi, do vậy diện tích canh tác cam trên địa bàn đang được mở rộng. Hiện, xã Phúc Khánh có hơn 60 ha cam, trong đó giống cam V2 được xác định là cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu ổn định cho người dân. Trồng cam đã và đang trở thành hướng phát triển kinh tế quan trọng, giúp nhiều hộ nâng cao thu nhập, thoát nghèo và làm giàu ngay tại địa phương.

Người dân được tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cam (Ảnh: Phúc Khánh).

Theo đó, nhiều gia đình ở Phúc Khánh đã được tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cam. Đồng thời, một số hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ cây giống, phân bón để phát triển sinh kế.

Việc hỗ trợ giống, phân bón và tập huấn kỹ thuật lần này được đánh giá là giải pháp thiết thực, giúp người dân mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo nền tảng để Phúc Khánh phát triển vùng cây ăn quả theo hướng bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn.

Thấy cây cam mang lại hiệu quả kinh tế cao, bà con xung quanh đã học làm theo. Ông Chiêu Tiến Lên ở thôn Trĩ Ngoài (xã Phúc Khánh) sau khi tìm hiểu kỹ về giống, cách chăm sóc đã quyết định trồng 2ha cam Vinh và cam V2. Cây cam mang lại hiệu quả kinh tế cao, gia đình ông đã mở rộng diện tích lên 5,7ha, trong đó chủ yếu là cam V2.

Ông Lên cho biết, cây cam V2 cơ bản có sức đề kháng tốt tuy nhiên vẫn có thể gặp một số loại bệnh. Khi ra chồi non, cây cam dễ bị bọ đỏ bám vào lá nếu không kịp phòng trừ, lá, búp sẽ xoăn và khó phát triển. Ngoài ra, cây cam cũng dễ nhiễm bệnh rỉ sắt, biểu hiện là đốm lá... Tuy nhiên, bệnh trên cây cam chỉ cần người trồng chịu khó quan sát hằng ngày sẽ dễ dàng phát hiện và có phương án phòng trừ kịp thời, hiệu quả bằng các chế phẩm sinh học theo quy trình của cán bộ khuyến nông.

Việc chăm sóc cho cây cam V2 không quá vất vả và đòi hỏi quy trình trồng phức tạp. Tuy nhiên, bà con lưu ý bón phân đúng đợt để cây sinh trưởng, phát triển tốt. Trong đó, đợt bón phân thứ nhất vào tháng 2, đợt hai vào tháng 4, đợt ba vào tháng 7 và đợt cuối vào tháng 11. Việc bón phân theo nhiều đợt giúp cây phát triển tốt, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của từng giai đoạn quan trọng. Tháng 4 cây ra quả con, phải bón phân để cây nuôi quả. Đến tháng 7 quả bắt đầu lớn cần bón loại phân khác để quả to đều. Tháng 11 tiếp tục chăm bón để cây giữ quả, chín đều, đẹp.

Theo kinh nghiệm của các nhà vườn, ngoài phân bón, cây cam sau thu hoạch cần được rắc bột đậu tương giúp kích chồi, lá, chuẩn bị cho vụ sau…

Đến nay, xã Phúc Khánh đã có hàng chục ha cam V2. Từ chỗ bà con đồng bào dân tộc thiểu số dè dặt, e ngại khi trồng loại cây mới, cam V2 đã được trồng đại trà, trở thành sản phẩm hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Xuân Mai