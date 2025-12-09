Phụ nữ Phúc Khánh giúp nhau thoát nghèo

Với đặc thù địa phương có trên 85% là đồng bào dân tộc thiểu số, hội viên phụ nữ xã Phúc Khánh không chỉ là lực lượng lao động chủ chốt mà còn đóng vai trò đi đầu trong việc xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh, giúp nhau thoát nghèo.

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Phúc Khánh ưu tiên hỗ trợ sinh kế để người dân thay đổi tư duy sản xuất và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo đó, địa phương tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi cho người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ. Nhờ đó, nhiều chị em đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sinh kế để nâng cao thu nhập.

Trao tặng cây giống cho chị em phụ nữ Phúc Khánh để phát triển sinh kế (Ảnh: Phúc Khánh).

Trước đây, kinh tế gia đình bà Hoàng Thị Đông, thôn Trĩ Ngoài, xã Phúc Khánh chủ yếu dựa vào mấy đồi trồng ngô, trồng sắn. Hiệu quả kinh tế thấp nên thu nhập chẳng được bao nhiêu nên năm nào bà Đông cũng lo thiếu trước hụt sau.

Được sự hướng dẫn của chính quyền địa phương nhằm chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa, bà Đông đã mạnh dạn chuyển đổi mấy đồi trồng ngô sắn kém hiệu quả sang trồng cam V2.

Đến nay, hơn 2ha cam của gia đình bà đã cho thu hoạch. Mỗi năm, đồi cam mang lại cho gia đình bà nguồn thu ổn định hơn 120 triệu đồng. Từ thành công với mô hình trồng cam của gia đình, bà Đông thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc cam cho hội viên phụ nữ đến học tập để nhân rộng mô hình.

“Cam V2 là loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, giống cây này khó chăm sóc, đòi hỏi kỹ thuật cao, đặc biệt là trong phòng trừ sâu bệnh và làm đất để chất lượng quả ngọt, mẫu mã đẹp. Tôi luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với người dân trong vùng, đặc biệt là chị em phụ nữ có nhu cầu tìm hiểu để trồng giống cam V2”, bà Đông cho biết.

Chị em phụ nữ Phúc Khánh giúp nhau phát triển sinh kế, tiên phong xây dựng nông thôn mới (Ảnh: Phúc Khánh).

Không cam chịu đói nghèo và muốn nâng tầm nông sản địa phương, chị Bàn Thị Ngọn, thôn Già Hạ, xã Phúc Khánh đã đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất cốm mang thương hiệu Việt Đan.

Chị Ngọn cho biết, sản phẩm cốm Phúc Khánh có hương vị và chất lượng thơm ngon, không thua kém sản phẩm nơi khác nhưng chưa được quảng bá, xây dựng thương hiệu. Vì thế, ít khách hàng biết đến cốm Phúc Khánh.

Từ quy mô nhỏ lẻ trong gia đình, chị Ngọn mạnh dạn đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, vừa nâng cao năng suất, vừa giữ được nét thủ công truyền thống. Sản phẩm cốm mang thương hiệu Việt Đan của gia đình được thị trường ưa chuộng, làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, tạo việc làm cho nhiều phụ nữ trong thôn.

Đây chỉ là hai trong số nhiều mô hình kinh tế hiệu quả do phụ nữ xã Phúc Khánh làm chủ. Không chỉ cần cù trong sản xuất, nhiều chị em đã mạnh dạn đổi mới tư duy, sáng tạo trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ như trồng cam V2, nuôi gà thả vườn, lợn đen, ong mật, thỏ thịt và cá tầm đã mang lại thu nhập ổn định, giúp hàng trăm gia đình nơi đây thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Số lượng mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ ngày càng tăng, minh chứng cho sự đổi mới tư duy và nỗ lực vượt khó của chị em xã Phúc Khánh.

Song hành với phát triển kinh tế, chị em phụ nữ xã Phúc Khánh còn tiên phong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng một vùng quê xanh - sạch - đẹp.

Xuân Mai