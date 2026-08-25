Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng đôi dép cao su khi đào móng xây trụ cổng

Ngày 24/8, Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phối hợp với chính quyền xã Krông Búk quy tập một hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Nông trường Cư Kbô (thôn An Bình, xã Krông Búk).

Lực lượng chức năng quy tập hài cốt liệt sĩ từ nguồn tin báo của người dân (Ảnh: Quốc Khánh).

Người cung cấp thông tin quý giá giúp lực lượng chức năng tìm thấy hài cốt là ông Lê Văn Tuấn (54 tuổi), trú tại thôn Bình Minh, xã Krông Búk.

Ông Tuấn kể năm 2013, gia đình ông đào móng để xây trụ cổng. Khi đào xuống độ sâu khoảng 60cm, ông phát hiện một túi tử sĩ màu xanh cùng nhiều xương cốt và di vật.

Nhận định đây có thể là hài cốt của một người lính đã hy sinh, ông Tuấn cùng người dân địa phương mua tiểu quách để chôn cất hài cốt cùng các di vật tại Nghĩa trang Nông trường Cư Kbô.

Từ đó, phần mộ được gia đình ông Tuấn chăm sóc như một người thân. Hàng năm, ông đều đặn đến phát quang cỏ dại, dọn dẹp và hương khói chu đáo.

Hơn 10 năm trôi qua, câu chuyện về bộ hài cốt vẫn được ông Tuấn lưu giữ trong lòng.

Đôi dép cao su cùng nhiều di vật được tìm thấy (Ảnh: Quốc Khánh).

Gần đây, nghe Ban Chỉ huy Quân sự xã Krông Búk tuyên truyền về việc cung cấp thông tin mộ liệt sĩ trong "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ông Tuấn nhớ lại sự việc và chủ động liên hệ với cán bộ để trình bày về vụ việc hơn 10 năm trước.

Từ nguồn tin này, lực lượng chức năng tổ chức khảo sát, cất bốc một bộ hài cốt liệt sĩ còn khá nguyên vẹn cùng nhiều di vật. Trong số các di vật có cúc quần áo bộ đội, một đôi dép cao su, chiếc lược, vải dù, dây dù, áo mưa bộ đội...

Sau khi cất bốc, Đội K51 đã lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN theo quy định và đưa hài cốt về thờ cúng tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Krông Búk trong thời gian chờ tổ chức lễ truy điệu, an táng.

Hài cốt liệt sĩ được lấy mẫu để phục vụ giám định ADN và tổ chức an táng (Ảnh: Trương Nguyễn).

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia trong mùa khô, Đội K51 tiếp tục trở về thực hiện nhiệm vụ trên quê hương. Từ đầu tháng 6 đến nay, đơn vị đã quy tập được 17 hài cốt liệt sĩ tại Đắk Lắk, góp phần đưa những người con đã hy sinh trở về với đồng đội, gia đình và quê hương.