Bà lão nhận ra mình trong bức ảnh dưới mộ liệt sĩ: Tấm hình tuổi 14

Bức ảnh theo người chú ra trận

Những ngày qua, niềm vui xen lẫn sự nghẹn ngào là cảm xúc của bà Nguyễn Thị Hanh (72 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh) khi nhận ra mình trong bức ảnh được phát hiện dưới mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái (xã Chiên Đàn, Đà Nẵng).

Đó là bức ảnh bà từng trao cho người chú ruột là liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu trước ngày ông lên đường nhập ngũ.

Những di vật được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ (Ảnh: Chiên Đàn).

Chia sẻ qua điện thoại, bà Hanh không giấu được xúc động. Bà nói, bức ảnh của bà năm nào giờ không chỉ là một kỷ niệm mà có thể trở thành sợi dây giúp gia đình tìm thấy hài cốt người chú đã hy sinh hơn nửa thế kỷ trước.

Bà Hanh kể năm 14 tuổi, bà cùng em gái rủ nhau đi bộ gần 10km đến một hiệu ảnh để chụp hình. Hai chị em mỗi người chụp một bức. Ít lâu sau, bà nghe tin chú Hậu nhận lệnh lên đường nhập ngũ. Trước ngày chú đi, bà mang bức ảnh của mình tặng chú và dặn giữ trong ví làm kỷ niệm.

Năm 1975, gia đình nhận giấy báo tử của liệt sĩ Hậu. Thương vợ thím một mình nuôi 4 người con, bà Hanh thường xuyên sang phụ giúp việc nhà, đồng áng. Đến năm 2007, vợ liệt sĩ Hậu qua đời.

Hàng chục năm qua, gia đình liệt sĩ Hậu nhiều lần đến các nghĩa trang, lần theo từng manh mối để tìm nơi an nghỉ của người thân. Mỗi thông tin mới lại thắp lên hy vọng, rồi nhiều lần hy vọng ấy tắt đi khi vẫn chưa tìm thấy phần mộ.

Bức ảnh tìm thấy trong mộ liệt sĩ (Ảnh: A Cường).

Sau đó, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh gửi thông tin về liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu đến Sư đoàn 2, Quân khu 5; Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng và Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Gia đình nhận được phản hồi có thông tin về liệt sĩ nhưng vẫn chưa xác định chính xác phần mộ nằm ở nghĩa trang nào.

Trong hành trình ấy, gia đình luôn nhắc đến một chi tiết đặc biệt là khi ra trận, liệt sĩ Hậu mang theo bức ảnh một thiếu nữ, đó chính là bà Hanh.

“Nhìn ảnh, tôi nhận ra mình ngay"

Ngày 20/8, một thông tin bất ngờ xuất hiện. Trong quá trình lấy mẫu hài cốt phần mộ số 104, hàng thứ 3, Nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái (xã Chiên Đàn), lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật.

Bên trong chiếc ví có bức ảnh chân dung phụ nữ đã cũ, phai màu nhưng vẫn nhận diện được khuôn mặt. Bên cạnh đó còn có bảng kim loại với dòng chữ “Thà hy sinh tất cả, quyết không làm nô lệ”, chai dầu và một số vật dụng cá nhân.

Thông tin về những di vật được báo chí trong đó có báo Dân trí nhanh chóng chia sẻ. Khi nhìn thấy bức ảnh, bà Hanh lập tức nhận ra mình.

Bà Nguyễn Thị Hạnh nhận mình là người trong bức ảnh (Ảnh: A Cường).

“Nhìn ảnh tôi nhận ra đó chính là mình ngay. Hồi xưa dễ gì được chụp nên ký ức về nó sâu đậm lắm. Lúc đó tôi mặc áo tay cánh (giống áo tứ thân) đi chụp chứ không phải áo dài đẹp như ảnh phục chế”, bà Hanh nghẹn ngào chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Huyền, cháu nội của liệt sĩ Hậu, cho biết gia đình đã đăng ký lấy mẫu ADN để phục vụ việc xác minh danh tính. Tuy nhiên, những người đủ điều kiện lấy mẫu theo quy định đều đã qua đời nên gia đình hiện phải chờ cơ quan chức năng tiếp tục xác minh bằng các phương pháp phù hợp.

“Nếu kết quả xác định đúng là hài cốt của ông nội, gia đình mong muốn đưa ông về quê an nghỉ, để hoàn thành ước nguyện tìm kiếm người thân suốt hàng chục năm qua”, chị Huyền nói.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, kết quả xác minh bước đầu cho thấy phần mộ có thông tin trùng khớp với liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu (SN 1930, cấp bậc Binh nhất). Liệt sĩ Hậu hy sinh ngày 14/5/1969, tại khu vực Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết dù chưa thể khẳng định danh tính bằng phương pháp giám định ADN, việc thân nhân nhận ra người trong ảnh và sự trùng khớp bước đầu giữa thông tin gia đình với hồ sơ liệt sĩ là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với địa phương nơi liệt sĩ nhập ngũ và gia đình thu thập thêm tài liệu để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.