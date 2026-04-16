Ninh Bình ấn định số lượng tối đa 71 phó giám đốc sở

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định quy định số lượng phó giám đốc của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Theo đó, có 2 sở là Du lịch và Ngoại vụ được bố trí 3 phó giám đốc.

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình được bố trí 6 phó giám đốc sở (Ảnh: Thái Bá).

Các Sở Tư pháp, Công Thương, Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thanh tra tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh được bố trí 5 phó giám đốc.

Các sở còn lại gồm Nội vụ, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ được bố trí 6 phó giám đốc.

UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Việc ban hành quy định này nhằm bảo đảm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành. Đồng thời, góp phần chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, bảo đảm sự thống nhất trong quản lý đội ngũ lãnh đạo cấp sở và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.