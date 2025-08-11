Những thay đổi lớn về tổ chức, chế độ của Dân quân tự vệ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 220/2025/NĐ-CP ngày 7/8/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của chín nghị định trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp.

Phân cấp quản lý xuống cấp xã

Theo nghị định mới, khoản 2 Điều 3 Nghị định 72/2020/NĐ-CP về phân cấp quản lý đơn vị Dân quân tự vệ được bãi bỏ, chuyển thẩm quyền từ Ban chỉ huy quân sự cấp huyện xuống cấp xã. Cụ thể, Ban chỉ huy quân sự cấp xã sẽ quản lý Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức không thuộc diện cấp tỉnh quản lý. Quy định này được kỳ vọng rút ngắn khâu trung gian, tăng tính chủ động cho cơ sở.

Lực lượng dân quân tự vệ tham gia cứu trợ, khắc phục sau lũ ở Yên Bái (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Bổ sung vị trí trợ lý và chế độ phụ cấp

Lần đầu tiên, vị trí trợ lý Ban chỉ huy quân sự cấp xã được quy định trong luật, với số lượng bố trí tùy thuộc mức độ trọng điểm về quốc phòng của địa bàn. Đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm được bố trí tối đa hai phó chỉ huy trưởng và một trợ lý; các xã khác bố trí một phó chỉ huy trưởng và một trợ lý.

Trợ lý Ban chỉ huy quân sự cấp xã cũng được hưởng phụ cấp thâm niên như các chức vụ chỉ huy khác. Sau 5 năm công tác, mức phụ cấp là 5% lương và phụ cấp hiện hưởng; mỗi năm tiếp theo tăng thêm 1%. Thời gian công tác ở ngành nghề khác có phụ cấp thâm niên được cộng nối để tính chế độ này. Khoản phụ cấp được tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và y tế.

Rút ngắn thời gian giải quyết chế độ

Một điểm đáng chú ý khác là thời gian xử lý hồ sơ khám, chữa bệnh hoặc chế độ tai nạn, tử vong đối với Dân quân tự vệ không tham gia bảo hiểm được rút ngắn. Các bước lập hồ sơ, phê duyệt kinh phí, chi trả đều giảm từ 10 ngày xuống còn 5 ngày ở một số khâu, và từ 5 ngày xuống còn 3 ngày ở khâu phê duyệt. Đồng thời, phần việc trước đây do UBND cấp huyện thực hiện được chuyển xuống cấp xã, giúp quy trình nhanh gọn hơn.

Theo Bộ Quốc phòng, việc sửa đổi chính sách lần này nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu quản lý khi bộ máy chính quyền chuyển sang hai cấp, đồng thời bảo đảm chế độ, chính sách sát thực tế, thuận lợi cho lực lượng Dân quân tự vệ.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 7/8.