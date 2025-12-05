Nguồn vốn chính sách giúp người dân Phú Thọ thoát nghèo

Chị Tạ Thị Tiện ở khu 2, xã Văn Lang là một trong những điển hình đã tiếp cận với nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) một cách hiệu quả.

Năm 2000, khi mới xây dựng gia đình, không có nguồn vốn đầu tư, gia đình chị thuộc diện khó khăn của xã. Với chính sách dành cho người nghèo, người khó khăn, gia đình chị được vay vốn ban đầu 50 triệu đồng từ NHCSXH và được nhận 2,5ha đất rừng do Nhà nước khoán. Điều đó đã thôi thúc chị và gia đình tìm tòi, học hỏi, áp dụng kiến thức, kinh nghiệm để chuyển đổi sản xuất, mạnh dạn đầu tư nuôi bò sinh sản và trồng rừng. Đến nay, gia đình chị luôn duy trì 3 bò nái, 2-5 bò con, cộng với rừng keo 2,5ha, mỗi chu kỳ khai thác thu về hàng trăm triệu đồng.

Ông Trương Đức Ngồng vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội phát triển chăn nuôi, cho thu nhập khá (Ảnh: Đăng Nguyên).

Cách đây hơn 10 năm, gia đình chị Hoàng Thị Hợp ở xã Phong Thịnh cũng là một trong những hộ nghèo của xã.

Làm nông nghiệp thuần túy nên khi hai người con đỗ đại học, gia đình chị càng khó khăn do chi phí học tập cho các con lớn.

Chị được hướng dẫn làm thủ tục vay vốn ưu đãi cho học sinh, sinh viên từ NHCSXH với số tiền 82,5 triệu đồng.

Năm 2020, nhờ nguồn vốn này cộng với thu nhập từ chăn nuôi, trồng trọt, gia đình chị thoát nghèo, tiếp tục được NHCSXH cho vay 100 triệu đồng cho hộ mới thoát nghèo và 20 triệu đồng chương trình nước sạch về vệ sinh môi trường nông thôn để mua 2 bò nái, cải tạo 4.000m2 ao thả cá thịt, cá giống, xây dựng công trình xử lý vệ sinh đúng tiêu chuẩn.

Đến nay, mô hình nuôi bò nái sinh sản, nuôi cá giống, cá thương phẩm của gia đình chị ngày càng phát triển, mỗi năm thu lãi khoảng 100 triệu đồng.

Tại xóm Heo, xã Lạc Lương, gia đình ông Trương Đức Ngồng đã tận dụng hiệu quả nguồn vốn vay để phát triển mô hình chăn nuôi. Từ số vốn vay ban đầu, ông đầu tư xây dựng chuồng trại, mua con giống, mở rộng quy mô chăn nuôi heo và gia cầm. Nhờ áp dụng kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến, kiểm soát dịch bệnh tốt, đàn vật nuôi của gia đình phát triển ổn định, đem lại nguồn thu nhập đều đặn. Không chỉ thoát nghèo, mô hình chăn nuôi của ông Ngồng còn tạo việc làm cho người dân tại địa phương.

Câu chuyện của chị Tiện, chị Hợp, ông Ngồng không chỉ là câu chuyện của một, hai cá nhân mà còn là câu chuyện của biết bao người dân khác đã và đang vươn lên từ khó khăn nhờ nguồn vốn vay của Nhà nước dành cho hộ nghèo.

Chính sách này không chỉ giúp người dân có vốn đầu tư cho phát triển kinh tế, gia đình họ còn có thêm cơ hội phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng, biết cách sử dụng đồng vốn hiệu quả, giúp chủ động vươn lên thoát nghèo.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Phú Thọ (mới) bao gồm 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Hiện nay, Phú Thọ có diện tích tự nhiên 9.361,38km² và quy mô dân số 4.022.638 người sinh sống tại 148 đơn vị hành chính cấp xã (133 xã và 15 phường), trong đó có hơn 1 triệu người là đồng là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 25,2%).

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 2,75% vào cuối năm 2025; đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn tín dụng ưu đãi; 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia BHYT, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Trong các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Phú Thọ đặc biệt quan tâm tới Dự án Đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả bằng việc vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, triển khai nhiều mô hình tạo sinh kế mới bền vững cho hộ nghèo, hộ cận nghèo gắn với hỗ trợ sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật và xúc tiến thương mại; ưu tiên hộ nghèo là phụ nữ, người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững và công bằng xã hội.

Đến nay, nhiều mô hình giảm nghèo được triển khai hiệu quả đã giúp người dân vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Bảo Châu