Người tạm trú có được giảm trừ khi mua bảo hiểm y tế hộ gia đình?

Gia đình ông Long chưa có hộ khẩu tại thành phố, hiện chỉ mới đăng ký tạm trú. Vợ chồng ông không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nên đến đại lý thu bảo hiểm xã hội để mua bảo hiểm y tế theo diện hộ gia đình.

Theo quy định, chi phí mua bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ giảm dần theo thứ tự thành viên trong hộ. Tuy nhiên, ông Long bất ngờ khi nhân viên ở đại lý thu bảo hiểm xã hội không đồng ý giảm trừ chi phí mua bảo hiểm y tế cho người thứ hai vì nhà ông thuộc trường hợp tạm trú.

Ông Long thắc mắc: “Bên đại lý thu bảo hiểm xã hội cho biết, trường hợp tạm trú thì người thứ hai mua không được giảm trừ. Như vậy có đúng không?”.

Nhân viên bảo hiểm xã hội vận động lao động tự do tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình (Ảnh: BHXH TP).

Trả lời ông Long, cơ quan bảo hiểm xã hội cho biết mức đóng bảo hiểm y tế của người tham gia theo diện hộ gia đình được quy định tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP (Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế).

Theo đó, người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở. Thành viên hộ gia đình cùng tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình trong năm tài chính thì được giảm trừ mức đóng như sau: Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Như vậy, để được áp dụng mức giảm trừ khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình thì các thành viên phải có tên trong cùng một hộ gia đình theo thông tin đăng ký thường trú, hoặc có tên trong cùng một hộ gia đình theo thông tin đăng ký tạm trú.

Đồng thời, các thành viên phải cùng tham gia bảo hiểm y tế trong năm tài chính thì mới được xác định thứ tự và áp dụng mức giảm trừ theo quy định.

Vì vậy, cơ quan bảo hiểm xã hội đề nghị ông Long kiểm tra lại thông tin đăng ký cư trú của gia đình vào thời điểm đăng ký tham gia bảo hiểm y tế. Gia đình ông chỉ cần thỏa mãn 2 điều kiện là đăng ký thường trú hoặc tạm trú trong cùng hộ gia đình và đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cùng năm tài chính sẽ được giảm trừ theo quy định.