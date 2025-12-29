Ngoài 400.000 đồng, người có công vẫn được tặng quà Tết của Chủ tịch nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và một số nhóm yếu thế khác.

Theo nghị quyết, mức quà tặng áp dụng thống nhất 400.000 đồng/người, chi trả bằng tiền. Chính sách nhằm tri ân người có công với cách mạng, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các nhóm yếu thế trong xã hội trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Mức quà tặng áp dụng thống nhất 400.000 đồng/người, chi trả bằng tiền (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Người có công vẫn có quà Tết riêng theo thông lệ

Đáng chú ý, nghị quyết nêu rõ riêng việc tặng quà Tết Nguyên đán năm 2026 đối với người có công với cách mạng tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về người có công, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/1/2026.

Quy định này đồng nghĩa với việc khoản quà 400.000 đồng theo nghị quyết của Chính phủ không thay thế, không gộp chung với quà Tết dành riêng cho người có công được thực hiện hằng năm theo các quy định và thông lệ trước đây. Người có công vì vậy vẫn được nhận quà Tết riêng, bên cạnh khoản hỗ trợ chung theo nghị quyết lần này.

Theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, người có công được Nhà nước tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhằm tri ân sự hy sinh, đóng góp cho đất nước. Khoản quà này được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước, bảo đảm đúng đối tượng, đúng thời hạn trước Tết. Trong thực tế, quà Tết dành cho người có công thường được người dân quen gọi là "quà của Chủ tịch nước", gắn với thông lệ thăm hỏi, động viên người có công mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Đối tượng thụ hưởng và nguyên tắc chi trả

Ngoài người có công với cách mạng, đối tượng được tặng quà theo nghị quyết gồm các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định hiện hành; người hưởng hưu trí xã hội theo nghị định mới của Chính phủ, bao gồm cả trẻ mồ côi, không nơi nương tựa hoặc đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở, trại mồ côi.

Trường hợp một người được xác nhận thuộc từ hai nhóm đối tượng trở lên, đủ điều kiện hưởng quà, nghị quyết quy định chỉ nhận một suất quà, không cộng dồn nhiều mức.

Ngân sách trung ương bảo đảm, hoàn thành trước 31/12

Toàn bộ kinh phí thực hiện chính sách tặng quà theo nghị quyết được ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho các địa phương từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025. Việc tặng quà phải hoàn thành chậm nhất trong ngày 31/12.

Bộ Công an được giao phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức chi trả quà của Đảng, Nhà nước qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Trường hợp cần thiết, địa phương có thể chi trả qua tài khoản đang hưởng trợ cấp hằng tháng hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền, bảo đảm đúng đối tượng, đúng thời hạn.

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm hệ thống thanh toán và nguồn tiền mặt phục vụ chi trả; các ngân hàng thương mại phối hợp với Kho bạc Nhà nước và chính quyền địa phương để việc chi trả được thực hiện kịp thời, thông suốt.

Căn cứ điều kiện thực tế và khả năng cân đối nguồn lực, địa phương được xem xét, quyết định việc tặng quà bổ sung cho các đối tượng yếu thế khác trên địa bàn theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về các bộ liên quan theo quy định.