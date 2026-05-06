Giảm số lượng hội nghị, họp không đọc lại báo cáo

UBND tỉnh Hà Tĩnh mới đây đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 534/QĐ-TTg ngày 31/3 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch thực hiện Kết luận số 226-KL/TW ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư liên quan việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Trong kế hoạch này, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, yêu cầu tập trung đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kiểm tra, giám sát.

Hà Tĩnh phấn đấu năm 2026 giảm tối thiểu 10% số hội nghị (Ảnh: Văn Nguyễn).

Đặc biệt, Chủ tịch Hà Tĩnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ chế độ hội họp, trong đó đảm bảo chỉ tiêu giảm 10% số lượng hội nghị và tỷ lệ họp trực tuyến đạt tối thiểu 60%. Cùng với đó, tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm quy định về thời gian họp.

Hội nghị quán triệt không quá 1/2 ngày; hội nghị chuyên môn không quá 1 ngày; các hội nghị quan trọng cần thảo luận không quá 1,5 ngày; đổi mới phương thức điều hành cuộc họp: không đọc lại báo cáo, dành thời gian chủ yếu để thảo luận và giải quyết vấn đề.

Các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tính thống nhất, không chồng chéo theo hướng "một việc chỉ giao cho một phòng, đơn vị trực thuộc chủ trì, chịu trách nhiệm chính".

Đối với các xã, phường, căn cứ danh mục vị trí việc làm, cần rà soát và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức chuyên môn; bảo đảm mỗi nhiệm vụ, công việc phát sinh tại địa phương đều có đầu mối chịu trách nhiệm chính, tránh tình trạng nhiều người cùng thực hiện nhưng không rõ trách nhiệm khi xảy ra sai sót.