Nghệ An: Triển khai giải pháp giảm suy dinh dưỡng trẻ em

Dự án 7 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Ngành y tế Nghệ An hiện triển khai các hoạt động phòng chống thiếu đói, bệnh nhiễm khuẩn, nhất là trong bối cảnh thiên tai, lũ lụt, sạt lở. Các sản phẩm can thiệp và điều trị suy dinh dưỡng cấp tính được ưu tiên bổ sung cho những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề.

Song song đó, các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng thể thấp còi tiếp tục được duy trì thường xuyên với độ bao phủ rộng. Ngành y tế chú trọng đảm bảo chuỗi cung ứng sản phẩm dinh dưỡng cho nhóm trẻ nguy cơ cao, đồng thời củng cố hoạt động của tuyến y tế cơ sở trong giai đoạn 2026-2030.

Nghệ An đang tập trung thực hiện hàng loạt giải pháp nhằm giảm nhanh và bền vững tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em (Ảnh: Lương Nga).

Theo các chuyên gia, để nâng cao hiệu quả Dự án 7 trong thời gian tới, cần tập trung vào một số hướng trọng tâm:

Đưa dinh dưỡng trở thành chỉ tiêu trung tâm, có ngân sách riêng và cơ chế giám sát độc lập. Việc phân bổ nguồn lực cần dựa vào mức độ suy dinh dưỡng thực tế của từng vùng, từng nhóm dân tộc.

Các mô hình như câu lạc bộ dinh dưỡng bản, bữa ăn mẫu, vườn dinh dưỡng gia đình hay tư vấn qua Zalo, loa phát thanh bản đã chứng minh hiệu quả. Nghệ An sẽ tiếp tục nhân rộng, huy động vai trò của già làng, trưởng bản và hội phụ nữ trong truyền thông.

Đào tạo định kỳ, hỗ trợ phụ cấp và cung cấp tài liệu phù hợp ngôn ngữ dân tộc cho cán bộ y tế thôn bản, cộng tác viên dinh dưỡng.

Khuyến khích ứng dụng công nghệ số như video ngắn, tin nhắn thoại, nhóm Zalo/Facebook; đồng thời biên soạn tài liệu song ngữ, phù hợp phong tục từng dân tộc.

Các chuyên gia cho rằng Dự án 7 cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn giữa ngành y tế, giáo dục, nông nghiệp, hội phụ nữ, các phường, xã, bởi dinh dưỡng gắn liền với nước sạch, sinh kế và điều kiện sống.

“Nếu thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong 5 năm tới, Nghệ An hoàn toàn có thể rút ngắn khoảng cách dinh dưỡng giữa vùng dân tộc thiểu số và vùng đồng bằng, tạo nền tảng nâng cao tầm vóc, thể lực và trí tuệ trẻ em”, ông Bùi Văn Hiền, Bí thư đảng ủy xã Thông Thụ nhận định.

Quang Dũng