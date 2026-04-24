Truy tặng người mẹ có 2 con liệt sỹ danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng

Lãnh đạo UBND xã Hà Trung cho biết, lễ truy tặng diễn ra ngày 24/4 ở thôn Bình Lâm, xã Hà Trung.

Mẹ Đỗ Thị Niêm (SN 1888) có 2 con trai là liệt sỹ Cù Văn Ướng và liệt sỹ Cù Văn Thiện, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và xã Hà Trung trao danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng tới thân nhân mẹ Đỗ Thị Niêm (Ảnh: Hoàng Dương).

Để ghi nhận công lao to lớn đó, ngày 6/12/2025, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước tới người mẹ của 2 liệt sỹ, bà Đỗ Thị Niêm.

Theo lãnh đạo xã Hà Trung, việc truy tặng danh hiệu là sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến, hy sinh cao cả của các bà mẹ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đây cũng là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về trách nhiệm tiếp nối truyền thống, sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước của các Mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ.

Toàn xã Hà Trung hiện có 53 Mẹ Việt Nam anh hùng, 471 liệt sỹ, 295 thương binh, 71 bệnh binh và 34 người nhiễm chất độc hóa học. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã Hà Trung luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công.

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND xã Hà Trung bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ và thân nhân gia đình người có công với cách mạng. Lãnh đạo xã cũng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, động viên con cháu hăng hái tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.