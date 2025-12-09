Lào Cai: Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả do phụ nữ làm chủ

Năm 2021, chị Sài Thị Bích Huế, một phụ nữ dân tộc Phù Lá tại Bắc Hà đã cùng với 6 đoàn viên thanh niên xã Bắc Hà thành lập Hợp tác xã Quang Tom, xây dựng thành công 2 sản phẩm OCOP 3 sao gồm mận tam hoa sấy dẻo và trà shan tuyết cổ thụ.

Nhằm duy trì ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào, HTX Quang Tom đã liên kết với các hộ dân trồng chè shan tuyết trên địa bàn huyện Bắc Hà, nhất là ở vùng chè shan tuyết cổ thụ xã Tả Củ Tỷ để thu mua chè tươi, hướng dẫn bà con chăm sóc, thu hái đúng kỹ thuật. Toàn bộ các khâu từ trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến của HTX đều theo tiêu chuẩn hữu cơ, đảm bảo nguyên tắc “3 không”: không có sâu bệnh, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân hóa học, không pha tạp.

HTX Quang Tom giúp nâng cao giá trị kinh tế cho nông sản địa phương (Ảnh: Giang Nguyên).

Với mục tiêu đưa đặc sản miền núi ra thị trường, HTX Quang Tom đầu tư các loại máy móc để phục vụ quá trình chế biến, sản xuất chè thành phẩm: máy sao, máy sấy, máy vò, xây dựng hệ thống nhà kính để phơi chè, tránh nhiễm bụi bẩn, côn trùng. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu và đưa ra thị trường thêm sản phẩm từ cây chè shan tuyết cổ thụ.

Để phát huy tốt vai trò đầu tàu liên kết, HTX đã đứng ra thu mua các sản phẩm của bà con trong vùng, đưa nông sản địa phương tới nhiều thị trường tiêu thụ mới, nhằm nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho thành viên HTX và người dân, góp phần, nâng cao giá trị kinh tế cho nông sản địa phương. Mỗi tháng HTX xuất bán ra thị trường vài chục nghìn sản phẩm, tạo việc làm ổn định cho gần 10 lao động địa phương với mức thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng.

Cũng như chị Sài Thị Bích Huế, chị Tẩn Tả Mẩy là Giám đốc HTX Cộng đồng Dao đỏ tại xã Tả Phìn. Từ khi thành lập HTX, chị đã không ngừng học tập, nỗ lực tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản và tạo việc làm, tăng thu nhập cho 100% thành viên là đồng bào dân tộc thiểu số là người Dao.

Với phương châm phát triển bền vững và ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào, HTX Cộng đồng Dao đỏ đã chú trọng mở rộng vùng nguyên liệu bằng cách trồng mới, khoanh vùng diện tích đang có và liên kết với các hộ gia đình vệ tinh.

Cách làm này tạo ra vùng nguyên liệu gần 18 ha. Ngoài ra, HTX đã ký hợp đồng liên kết với Vườn Quốc gia Hoàng Liên về việc khai thác cây thảo dược tự nhiên với diện tích hơn 11.000 ha rừng, có trên 2.000 hộ dân sinh sống là dân tộc thiểu số.

Từ khi phát triển thành vùng trồng dược liệu Atiso, HTX Cộng đồng Dao đỏ đã hướng dẫn bà con trồng có kiểm soát, theo tiêu chuẩn an toàn của Tổ chức Y tế thế giới để mang lại nguồn nguyên liệu sạch, an toàn và bền vững. Cao mềm Atiso là sản phẩm chủ lực của HTX. Hiện nay, ngoài cung ứng ra thị trường bán lẻ, toàn bộ sản phẩm được doanh nghiệp đặt hàng sản xuất.

Theo thống kê, phụ nữ chiếm 49,07% dân số, 47,84% lực lượng lao động toàn tỉnh Lào Cai. Những năm qua, nhân tố này đã có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển mọi mặt của địa phương.

Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế, phụ nữ chủ động tham gia sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ đã cho thấy sự nhanh nhạy, vươn lên của chị em khi biết tích cực ứng dụng công nghệ cao, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, giúp bà con từng bước phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Hiện toàn tỉnh có khoảng 638 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý HTX, chủ hộ kinh doanh. Lĩnh vực chủ yếu là sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm sản đặc sản địa phương.

Các HTX đang hoạt động hằng năm đều tạo việc làm cho lao động địa phương, với mức thu nhập 3-6 triệu đồng/tháng. Những HTX này luôn năng động, sáng tạo và đều hoạt động hiệu quả, vừa tạo việc làm cho cho bà con, vừa đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

Đại diện Hội LHPN tỉnh Lào Cai cho biết, dù số lượng phụ nữ làm chủ HTX chưa phải nhiều, nhưng đó là bước tiến vượt bậc tại tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Lào Cai.

Hằng năm, Hội đều phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, tập huấn về khởi sự kinh doanh hay khởi nghiệp, chị em đã thay đổi rõ rệt về nhận thức. Mạnh dạn hơn trong việc đầu tư phát triển sản xuất, chị em chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường. Qua đó, thu nhập đã dần ổn định và đời sống chị em từng bước vươn lên, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

