Làm sạch, kết nối 100% dữ liệu cán bộ, công chức với CSDL dân cư từ quý I

Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu yêu cầu hoàn thành việc cập nhật, làm sạch và đối soát 100% dữ liệu của Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với CSDL quốc gia về dân cư trong quý I. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 26/1 của Văn phòng Chính phủ, kết luận Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu.

Yêu cầu hoàn thành việc cập nhật, làm sạch và đối soát 100% dữ liệu của CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với CSDL quốc gia về dân cư trong quý I (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Theo thông báo, năm qua, các cơ sở dữ liệu quan trọng như dân cư, đăng ký doanh nghiệp, đất đai, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, hộ tịch điện tử đã được kết nối, tích hợp, chia sẻ và khai thác hiệu quả. Trung tâm dữ liệu quốc gia số 01 đã đi vào hoạt động; cả nước hiện có gần 40 trung tâm dữ liệu và đang nghiên cứu xây dựng siêu trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo cũng chỉ rõ nhiều tồn tại như dữ liệu còn phân tán, phân mảnh, chất lượng chưa đồng đều, việc chuẩn hóa và chia sẻ chưa thông suốt, vẫn còn tình trạng "cát cứ dữ liệu". Tiến độ xây dựng một số CSDL quốc gia, chuyên ngành còn chậm; việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu số chưa đạt yêu cầu.

Trong bối cảnh đó, Ban Chỉ đạo xác định dữ liệu là tư liệu sản xuất chủ yếu của kinh tế số, là đầu vào quan trọng cho chuyển đổi số quốc gia và phát triển trí tuệ nhân tạo. Phát triển dữ liệu và kinh tế dữ liệu được xem là động lực quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới.

Để cụ thể hóa mục tiêu này, Ban Chỉ đạo tập trung thực hiện 5 đột phá về dữ liệu số, gồm: đột phá về thể chế dữ liệu; đột phá về hạ tầng dữ liệu gắn với trí tuệ nhân tạo tự chủ; đột phá về nhân lực dữ liệu; đột phá về phát triển CSDL quốc gia, chuyên ngành; và đột phá về phát triển hệ sinh thái dữ liệu, kinh tế dữ liệu.

Liên quan trực tiếp đến CSDL cán bộ, công chức, viên chức, Ban Chỉ đạo giao Bộ Nội vụ chủ trì, đẩy nhanh việc cập nhật, làm sạch và đối soát dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư, bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung". Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong quý I năm nay.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ được yêu cầu khẩn trương xây dựng các CSDL thành phần của CSDL về an sinh xã hội, nâng cấp và tích hợp dữ liệu từ địa phương về Trung ương để chính thức đưa vào vận hành trong quý II.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và chất lượng các CSDL được giao. Việc xây dựng, phát triển CSDL phải gắn với cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến dựa trên dữ liệu số.

Theo Thông báo, các cơ quan quản lý CSDL quốc gia, chuyên ngành cần khẩn trương hoàn thiện danh mục dữ liệu gốc, dữ liệu chủ, dữ liệu dùng chung; xây dựng kiến trúc dữ liệu và quy chuẩn kỹ thuật để bảo đảm kết nối, chia sẻ thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Việc làm sạch và kết nối dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức với CSDL dân cư được xác định là bước quan trọng nhằm đồng bộ dữ liệu nền tảng, phục vụ quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và phát triển kinh tế số trong giai đoạn tới.