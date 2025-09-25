Lai Châu tỏa sáng bản sắc, bứt phá từ du lịch trong năm 2025

Lễ hội Then Kin Pang đặc sắc tại tỉnh Lai Châu (Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Lai Châu).

Chuỗi sự kiện văn hóa, lễ hội làm say lòng du khách

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh được Lai Châu tổ chức sôi nổi, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách.

Mở màn cho một năm sôi động là các lễ hội truyền thống đặc sắc. Thành phố Lai Châu đã tổ chức 3 lễ hội truyền thống quan trọng là: Lễ hội Đền thờ Vua Lê Lợi, Lễ hội Grâuk Taox Cha và Lễ hội Tú Tỉ, thu hút đông đảo du khách và người dân tham gia.

Lễ hội đền thờ vua Lê Thái Tổ (Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Lai Châu).

Điểm nhấn của năm là Lễ hội Then Kin Pang năm 2025 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh tại huyện Phong Thổ. Đây là một lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của người Thái Trắng, với các nghi thức tâm linh, văn nghệ dân gian và nhiều trò chơi truyền thống như thi én cáy, tó má lẹ, tung còn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ông Tống Thanh Hải, phát biểu tại lễ khai mạc: “Lễ hội Then Kin Pang là di sản văn hóa quý báu, không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc mà còn là cơ hội để Lai Châu giới thiệu những giá trị văn hóa độc đáo này đến với du khách trong nước và quốc tế”.

Ngoài ra, tỉnh cũng tổ chức nhiều lễ hội khác như Lễ hội Putaleng (Tam Đường) với chủ đề "Về miền đỗ quyên rực rỡ" hay Ngày hội “Hương sắc bản Mông” ở Khun Há, huyện Tam Đường. Các sự kiện tạo ra sức hút lớn, thúc đẩy đáng kể doanh thu từ các dịch vụ lưu trú, ăn uống và vận tải.

Du lịch và thể thao hòa quyện, tạo sức hút mới

Năm 2025, Lai Châu đẩy mạnh sự kết hợp giữa du lịch và thể thao, nhằm đa dạng hóa sản phẩm và thu hút các phân khúc khách hàng mới. Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10, hứa hẹn là một sự kiện lớn, quy tụ hàng nghìn vận động viên và du khách.

Lai Châu còn đăng cai Giải Vô địch Điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia năm 2025 từ ngày 15 đến 25/6. Việc tổ chức các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc gia không chỉ quảng bá hình ảnh năng động của tỉnh mà còn góp phần phát triển hạ tầng du lịch, dịch vụ.

Lễ khai mạc Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II (Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Lai Châu).

Sản phẩm du lịch thể thao mạo hiểm cũng là điểm nhấn mới ấn tượng mà Lai Châu mang đến du khách. Có thể kể đến nhiều chương trình, sự kiện du lịch thể thao mạo hiểm như dù lượn (bay trên đỉnh Putaleng), leo núi (chinh phục đỉnh Putaleng),... bước đầu tạo được sự thu hút với những người yêu thể thao mạo hiểm.

Tiềm năng du lịch được khai thác bền vững và những con số ấn tượng

Năm 2025, ngành du lịch Lai Châu đặt mục tiêu đón trên 1,4 triệu lượt khách du lịch (trong đó: khách quốc tế đạt trên 35.000 lượt khách), tổng thu từ du lịch đạt khoảng trên 1.200 tỷ đồng.

Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh đón trên 2,4 triệu lượt khách du lịch (trong đó: khách quốc tế đạt trên 56.000 lượt khách; đón 2,3 triệu lượt khách nội địa); tổng thu từ du lịch đạt khoảng trên 2.750 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu, tỉnh đã và đang tập trung vào việc cải thiện hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch độc đáo, chất lượng cao. Các điểm đến nổi tiếng như cầu kính Rồng Mây, bản Sin Suối Hồ, đồi chè Tân Uyên, và các hang động kỳ ảo như Pu Sam Cáp được chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Để thống nhất với thông điệp “Việt Nam - Đi để yêu” của chương trình kích cầu phát triển du lịch năm 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra tại Quyết định số 444, chương trình kích cầu phát triển du lịch năm 2025 của tỉnh Lai Châu lựa chọn thông điệp: “Lai Châu - Đến để yêu”.

Ghi nhận nhanh trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ước đón được 877.469 lượt khách (trong đó: khách nội địa là 859.573 lượt; khách quốc tế 17.895 lượt), tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 59,5% so với kế hoạch năm 2025; doanh thu ước đạt 719,0 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 60% so với kế hoạch năm 2025.

Sự tăng trưởng này cho thấy sức hút mạnh mẽ của các điểm đến, đặc biệt là du lịch cộng đồng, tâm linh và sinh thái, từng bước đưa Lai Châu trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Tây Bắc.

Ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh, cho ha: “Phát triển du lịch phải gắn liền với bảo tồn văn hóa và thiên nhiên. Lai Châu không phát triển nhanh bằng mọi giá mà hướng tới sự bền vững, để mỗi du khách khi đến đây đều cảm nhận được vẻ đẹp chân thực và bản sắc độc đáo của vùng đất này”.