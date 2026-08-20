Khảo sát khu vực nghi chôn cất khoảng 140 liệt sĩ tại đèo Phước Tượng

Ngày 19/8, Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, cùng đoàn công tác đã khảo sát khu vực nghi có mộ liệt sĩ tại phía Bắc đèo Phước Tượng, thuộc địa bàn thôn Phước Tượng, xã Phú Lộc, thành phố Huế.

Theo thông tin từ nhân chứng cung cấp cùng nguồn tin Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) thành phố Huế thu thập được, những năm 1968-1970, có 4 chuyến xe chở khoảng 140 thi hài cán bộ, chiến sĩ bộ đội hy sinh về chôn cất ở khu vực phía Bắc đèo Phước Tượng.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế xác định vị trí chôn liệt sĩ tại khu vực phía bắc đèo Phước Tượng (Ảnh: Lê Sáu).

Để đảm bảo tính chính xác của nguồn thông tin, làm cơ sở tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế tổ chức hội nghị, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã gặp gỡ thêm một số nhân chứng từng chứng kiến sự việc, người cao tuổi tại địa phương.

Đại tá Hà Văn Ái mong muốn nhân chứng, người dân địa phương tiếp tục kết nối để cung cấp thêm thông tin. Ông đề nghị lãnh đạo các xã Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm thông tin.

Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự các xã Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô phối hợp cơ quan chức năng, người dân thu thập thêm thông tin, xác minh địa điểm chôn cất liệt sĩ, báo cáo cấp có thẩm quyền để tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ khi có đủ căn cứ.

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế nắm thông tin từ nhân chứng (Ảnh: Lê Sáu).

Trước đó, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế đã kêu gọi người dân cung cấp thông tin về 2 khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể, trong đó có một hầm trú ẩn bị hỏa lực địch đánh sập.

Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế tiếp nhận thông tin từ người dân cung cấp, những năm 1968-1970, có 4 chuyến xe tải chở nhiều thi hài cán bộ, chiến sĩ cách mạng về chôn tại khu vực đèo Phước Tượng, đèo Hải Vân.

Đoàn công tác trao đổi, nắm thông tin từ người dân xã Phú Lộc (Ảnh: Lê Sáu).

Thông tin từ người dân cũng cho biết vào tháng 9/1974, tại khu vực sông Truồi, xã Lộc An có khoảng 80 chiến sĩ thuộc Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2, Sư đoàn 324, bị thương và hy sinh được đưa vào hầm trú ẩn. Sau đó, hầm bị hỏa lực của địch đánh sập hoàn toàn.

Đại tá Lê Hồng Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, cho biết đây mới là những thông tin ban đầu. Do đó, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế đang phối hợp các cơ quan, đơn vị thu thập thông tin, xác minh những địa điểm chôn cất liệt sĩ tại chiến trường trên địa bàn thành phố.

Đại diện Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế đề nghị các cơ quan, đơn vị, nhân chứng và người dân nếu biết thông tin về vị trí chôn cất liệt sĩ vui lòng cung cấp cho cơ quan chức năng và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.