Nâng loạt trợ cấp người có công theo mức chuẩn 3,012 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 321/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo Nghị định, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công là 3,012 triệu đồng, tăng 223.000 đồng, tương đương khoảng 8% so với mức 2,789 triệu đồng trước đây.

Mức chuẩn này được dùng để tính trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công, thân nhân của họ. Khi mức chuẩn thay đổi, các khoản được xác định theo mức chuẩn cũng điều chỉnh tương ứng và làm tròn đến hàng nghìn đồng.

Thân nhân từ ba liệt sĩ trở lên được trợ cấp hơn 9 triệu đồng

Theo bảng mức hưởng mới, người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 thuộc diện thoát ly được trợ cấp 3,366 triệu đồng mỗi tháng, cùng phụ cấp 571.000 đồng cho mỗi thâm niên. Người thuộc diện không thoát ly hưởng 5,714 triệu đồng mỗi tháng.

Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 được trợ cấp 3,115 triệu đồng mỗi tháng.

Với thân nhân liệt sĩ, mức trợ cấp phụ thuộc vào số liệt sĩ. Con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi được hưởng 6,024 triệu đồng mỗi tháng. Thân nhân của một liệt sĩ, trừ trường hợp trên, hưởng 3,012 triệu đồng; thân nhân của hai liệt sĩ hưởng 6,024 triệu đồng; thân nhân từ ba liệt sĩ trở lên hưởng 9,036 triệu đồng mỗi tháng.

Cha, mẹ, người có công nuôi liệt sĩ hoặc vợ, chồng liệt sĩ sống cô đơn được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng 2,41 triệu đồng mỗi tháng. Mức này cũng áp dụng với con liệt sĩ mồ côi cả cha và mẹ, chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu tiếp tục đi học, bị khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng.

Vợ hoặc chồng liệt sĩ đã lấy người khác nhưng vẫn nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành, chăm sóc cha mẹ liệt sĩ khi còn sống hoặc không có điều kiện chăm sóc cha mẹ do hoạt động cách mạng được hưởng 3,012 triệu đồng mỗi tháng.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng trợ cấp 9,036 triệu đồng và phụ cấp 2,524 triệu đồng mỗi tháng. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng 2,524 triệu đồng mỗi tháng.

Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc hoặc làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày được trợ cấp 1,807 triệu đồng mỗi tháng.

Đại biểu Hội nghị tri ân người có công toàn quốc năm 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

Trợ cấp thương binh cao nhất hơn 9,6 triệu đồng

Mức trợ cấp hằng tháng của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh được xác định theo tỷ lệ tổn thương cơ thể.

Người có tỷ lệ tổn thương cơ thể 21% được trợ cấp 2,028 triệu đồng mỗi tháng. Mức hưởng tăng dần theo tỷ lệ tổn thương, lên 5,793 triệu đồng với tỷ lệ 60%; 7,819 triệu đồng với tỷ lệ 81% và 9,656 triệu đồng với tỷ lệ 100%.

Thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể 21% được hưởng 1,676 triệu đồng mỗi tháng. Mức trợ cấp cao nhất dành cho người có tỷ lệ tổn thương cơ thể 100% là 7,989 triệu đồng.

Ngoài trợ cấp theo tỷ lệ tổn thương, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương từ 81% trở lên được hưởng phụ cấp 3,012 triệu đồng mỗi tháng. Trường hợp có vết thương đặc biệt nặng, mức phụ cấp là 6,024 triệu đồng.

Bệnh binh được hưởng từ 3,144 triệu đồng đến 7,672 triệu đồng mỗi tháng, tùy theo tỷ lệ tổn thương cơ thể. Người có tỷ lệ tổn thương từ 81% trở lên được hưởng thêm phụ cấp 1,511 triệu đồng; nếu có bệnh tật đặc biệt nặng, mức phụ cấp là 3,012 triệu đồng mỗi tháng.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được trợ cấp từ 2,29 triệu đồng đối với tỷ lệ tổn thương cơ thể 21-40%, đến 6,867 triệu đồng mỗi tháng đối với tỷ lệ từ 81% trở lên. Trường hợp từ 81% trở lên còn được hưởng phụ cấp 1,511 triệu đồng; nếu có bệnh tật đặc biệt nặng, mức phụ cấp là 3,012 triệu đồng.

Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể 61-80% được trợ cấp 1,807 triệu đồng; tỷ lệ từ 81% trở lên hưởng 3,012 triệu đồng mỗi tháng.

Trợ cấp người phục vụ lên gần 3,9 triệu đồng

Người phục vụ người có công sống tại gia đình được trợ cấp 3,012 triệu đồng mỗi tháng.

Riêng người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh hoặc thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương từ 81% trở lên, có vết thương đặc biệt nặng và sống tại gia đình được hưởng 3,869 triệu đồng mỗi tháng. Mức này cũng áp dụng với người phục vụ bệnh binh có tỷ lệ tổn thương từ 81% trở lên, có bệnh tật đặc biệt nặng.

Nghị định cũng điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hằng tháng trong thời gian học tập. Nhóm gồm thương binh, thân nhân liệt sĩ và một số người có công hoặc con của người có công được hưởng 3,012 triệu đồng mỗi tháng. Một số nhóm con của thương binh, bệnh binh và người nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương thấp hơn được hưởng 1,511 triệu đồng.

Ngoài trợ cấp hằng tháng, mức hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà bằng 0,9 lần mức chuẩn cho mỗi người, mỗi lần; điều dưỡng tập trung bằng 1,8 lần mức chuẩn.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/10. Riêng các chế độ về trợ cấp, phụ cấp ưu đãi; bảo hiểm y tế; hỗ trợ giáo dục và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được thực hiện từ ngày 1/7, trừ quy định chuyển tiếp về lấy mẫu, giám định ADN.

Các chế độ điều dưỡng, hỗ trợ phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình, thăm viếng mộ, di chuyển hài cốt, công tác mộ và công trình ghi công liệt sĩ cùng các chế độ ưu đãi khác được thực hiện từ ngày 1/1/2027. Trong thời gian chuyển tiếp, các chế độ tương ứng theo quy định cũ tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 31/12.

Nghị định 75/2021 cùng các nghị định sửa đổi số 55/2023 và 77/2024 hết hiệu lực từ ngày Nghị định 321/2026 có hiệu lực, trừ các chế độ được tiếp tục thực hiện đến hết năm 2026.