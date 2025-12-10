Huy động hiệu quả nguồn lực hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Triển khai Chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Lào Cai đã tiếp tục phát huy vai trò kết nối, vận động các nguồn lực trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh. Nhiều chương trình tín dụng, dự án hỗ trợ đã được triển khai đồng bộ, tạo động lực giúp phụ nữ nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Các sản phẩm do phụ nữ dân tộc thiểu số làm ra thu hút sự quan tâm của du khách (Ảnh: Hà Phương).

Từ năm 2017-2025, Hội LHPN tỉnh duy trì hiệu quả hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tính đến tháng 11, tổng dư nợ ủy thác đạt trên 3.321 tỷ đồng, thông qua 1.280 tổ tiết kiệm và vay vốn, hỗ trợ 45.480 hộ vay. Tỷ lệ nợ quá hạn luôn được kiểm soát ở mức dưới 0,06%, thể hiện trách nhiệm, ý thức trả nợ tốt của hội viên. Bên cạnh đó, phong trào gửi tiết kiệm tại các tổ vay vốn được duy trì thường xuyên, tạo nguồn vốn tự có cho phụ nữ với tổng số dư đạt trên 101 tỷ đồng.

Song song với nguồn vốn tín dụng chính sách, Hội LHPN tỉnh đã huy động và quản lý hiệu quả Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển với tổng nguồn quỹ trên 22,282 tỷ đồng. Đến tháng 11, đã có 1.364 hộ được vay trên 16,824 tỷ đồng, các khoản vay được kiểm tra, giám sát chặt chẽ và sử dụng đúng mục đích, góp phần hỗ trợ lao động nữ phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hội đã đề nghị UBND tỉnh phê duyệt 4,63 tỷ đồng đầu tư hạ tầng cho 3 hợp tác xã tham gia “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp cấp tỉnh”, gồm: HTX rau quả Thắng Lợi Sa Pả (Sa Pa), HTX Trịnh Tường (Bát Xát) và HTX nông, lâm nghiệp và dịch vụ Bình Phú (Văn Bàn). Đây là nguồn lực quan trọng thúc đẩy các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ.

Từ năm 2017 đến nay, Hội LHPN tỉnh đã tích cực vận động, triển khai 28 chương trình, dự án và 9 khoản viện trợ phi dự án từ các tổ chức quốc tế như SPIR, Hagar, AEA (Pháp), AC Thuỵ Điển, Oxfam, Bánh mỳ cho Thế giới, Great… với tổng nguồn lực huy động riêng trong năm 2025 đạt trên 8 tỷ đồng. Các dự án tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên; xây dựng mô hình sinh kế, cải thiện vệ sinh môi trường; hỗ trợ phụ nữ yếu thế; đầu tư công trình giao thông, kênh mương, nhà văn hóa tại nhiều địa phương.

Những nguồn lực thiết thực này đã giúp hàng nghìn phụ nữ trên địa bàn tỉnh có cơ hội tiếp cận vốn, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đồng thời khẳng định hơn nữa vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hà Phương