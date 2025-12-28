Hưng Yên: Kiểm tra, giám sát, nâng cao chỉ số cải cách hành chính

Hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật

Cải cách hành chính tiếp tục được tỉnh Hưng Yên xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn chặt với đổi mới tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Trên cơ sở định hướng của Trung ương và yêu cầu thực tiễn của địa phương, tỉnh tập trung ban hành, chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính năm 2026, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao các chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn.

Ông Đào Hồng Vận - Giám đốc Sở Nội vụ Hưng Yên - khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng lập kế hoạch chương trình công tác, lịch làm việc của cơ quan (Ảnh: Sở Nội vụ Hưng Yên).

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Hưng Yên đặt lên hàng đầu là tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Trong đó, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng thẩm định các đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính dự báo của chính sách, tính khả thi trong tổ chức thực hiện, để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống.

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính thông qua hoạt động thẩm định văn bản quy phạm pháp luật được tăng cường, bảo đảm các quy định mới ban hành không phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Tỉnh thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời 100% văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và khả năng tiếp cận pháp luật của người dân.

Song song với đó, tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo các nghị định mới của Chính phủ; kịp thời phát hiện, xử lý các văn bản trái pháp luật, chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân làm trung tâm

Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục là khâu đột phá trong chương trình cải cách hành chính của tỉnh. Hưng Yên tăng cường đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh kịp thời trình công bố danh mục thủ tục hành chính ngay sau khi có quyết định của các bộ, ngành Trung ương; đồng thời xây dựng, phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm thống nhất, minh bạch trong tổ chức thực hiện.

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng (Ảnh: Sở Nội vụ Hưng Yên).

Tỉnh triển khai rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính nội bộ; thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính một cách thực chất theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, góp phần giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp xã được chú trọng, nhằm nâng cao kỹ năng, thái độ phục vụ và năng lực giải quyết công việc.

Việc đẩy mạnh cung cấp và thực hiện dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được tỉnh quan tâm, gắn với triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, từng bước hình thành quy trình giải quyết thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường số.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ

Xác định tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, tỉnh tiếp tục triển khai nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; tăng cường kiểm tra công vụ theo kế hoạch năm 2026; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ được thực hiện thường xuyên và đột xuất; chú trọng tái kiểm tra việc khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra từ các đợt kiểm tra trước, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số. Các chế độ, chính sách liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được rà soát, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn sau sáp nhập.

Tỉnh chấp hành nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công theo hướng công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Các kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước và cơ quan thanh tra được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.

Song song với đó, tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; vận hành ổn định các hệ thống thông tin quản lý ngân sách, kho bạc, kế toán và báo cáo tài chính trên nền tảng số; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Với phương hướng, nhiệm vụ rõ ràng, giải pháp đồng bộ và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cải cách hành chính của tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ Nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Nguyễn Ngọc Minh