Hơn 26.000 đơn vị tại TPHCM nợ BHXH kéo dài

Nhân viên BHXH TPHCM đang giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp (Ảnh: BHXH TP).

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM vừa công bố danh sách đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài từ 3 tháng trở lên (số liệu chậm đóng tính đến hết ngày 30/4, cập nhật ủy nhiệm chi đến hết ngày 10/5).

Theo danh sách này, hiện thành phố có 26.613 đơn vị đang chậm đóng BHXH. Trong hơn 26.000 đơn vị trên có 27 doanh nghiệp chậm đóng BHXH với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Số đơn vị có số tiền chậm đóng trên 1 tỷ đồng và dưới 10 tỷ đồng là 453 đơn vị.

Đứng đầu danh sách hơn 26.000 đơn vị đang chậm đóng BHXH trên địa bàn thành phố là công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình. Đơn vị này chậm đóng BHXH với số tiền hơn 71 tỷ đồng, ảnh hưởng đến 1.184 lao động.

Đứng thứ hai trong danh sách là công ty Cổ phần dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn với số tiền chậm đóng gần 41,8 tỷ đồng.

Đứng thứ ba là công ty Cổ phần Trải nghiệm toàn cầu với số tiền chậm đóng là gần 36 tỷ đồng.

Dưới đây là danh sách 10 đơn vị có số tiền chậm đóng BHXH lớn nhất tại TPHCM hiện nay: