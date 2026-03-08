Hơn 200 cán bộ cấp xã được tập huấn về an toàn, vệ sinh lao động

Trong hai ngày 6 và 7/3, Sở Nội vụ TP Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh TP HCM, đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho hơn 200 cán bộ cấp xã.

Ông Nguyễn Khánh Long, Phó Cục trưởng Cục Việc làm, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Việt Hằng).

Tại hội nghị, ông Nguyễn Khánh Long, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), đã trình bày về bối cảnh thị trường lao động, tổng quan hệ thống pháp luật và các chính sách mới liên quan đến ATVSLĐ.

Buổi tập huấn nhấn mạnh ATVSLĐ là nhiệm vụ trọng tâm, yếu tố cốt lõi nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động, đồng thời kiến tạo môi trường làm việc an toàn và bền vững.

Ông Long cũng khuyến nghị cán bộ cần cập nhật và vận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công việc, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học đi đôi với hành, bởi "không có gì học nhanh bằng học từ thực tiễn".

Sau phần trình bày của Phó Cục trưởng Cục Việc làm, các đại biểu đã tích cực trao đổi về những khó khăn trong công tác ATVSLĐ tại địa phương, và nhận được giải đáp, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.