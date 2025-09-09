Hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng để UBND xã nâng cấp hệ thống mạng

Ngày 9/9, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định phê duyệt dự toán và bổ sung có mục tiêu kinh phí hỗ trợ nâng cấp, cải tạo hệ thống mạng LAN cho UBND các xã, phường.

Có 89 xã, phường thuộc danh sách do Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp được hỗ trợ với mức tối đa 300 triệu đồng/đơn vị. Tổng dự toán kinh phí là 26,392 tỷ đồng.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại một xã của thành phố Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai, bảo đảm hệ thống sau khi cải tạo, nâng cấp phải vận hành thông suốt, hiệu quả.

UBND các xã, phường được yêu cầu rà soát hiện trạng hệ thống mạng LAN tại cơ quan, đơn vị mình để quyết định phương án cải tạo phù hợp, tiết kiệm, bảo đảm hiệu quả. Kinh phí bổ sung nếu không sử dụng hết phải nộp trả ngân sách, không được dùng cho nội dung khác.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, nhiều xã miền núi trên địa bàn còn thiếu hạ tầng điện, thường xuyên mất điện trong mùa mưa bão, giao thông đi lại khó khăn; hạ tầng mạng nội bộ và đường truyền internet chưa ổn định, gây gián đoạn trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ hành chính công.

Việc hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp hệ thống mạng LAN dự kiến sẽ được triển khai ngay trong năm nay, nhằm đảm bảo nguồn điện liên tục, hạ tầng mạng thông suốt cho chính quyền cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.