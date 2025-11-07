Hải Phòng: Hơn 4.000 phụ nữ khởi nghiệp, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động

Đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai từ năm 2017 với mục tiêu hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Sau 8 năm triển khai, Đề án đã lan tỏa sâu rộng, trở thành phong trào hành động thiết thực trong các cấp Hội Phụ nữ. Toàn thành phố có hơn 605.000 lượt hội viên được tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về khởi nghiệp; hơn 4.000 phụ nữ được hỗ trợ khởi sự kinh doanh, hình thành 21 hợp tác xã, 108 tổ hợp tác và hơn 3.000 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, tạo việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động.

Gian hàng giới thiệu các sản phẩm thủ công của hội viên Hội LHPN TP Hải Phòng (Ảnh: Hội LHPN TP Hải Phòng).

Nhiều mô hình sáng tạo mang dấu ấn phụ nữ được hình thành và phát triển, tiêu biểu như “Phụ nữ với kinh tế xanh”, “Phụ nữ chuyển đổi số”, “Phụ nữ khởi nghiệp từ nông sản bản địa”, “Phụ nữ với thương mại điện tử”…

Tại đặc khu Cát Hải, nhiều dự án khởi nghiệp thành công đã tạo sức lan tỏa lớn như sản xuất nước mắm Cát Hải, nuôi ong mật, trồng cây dược liệu, sản xuất mỹ phẩm thiên nhiên hay phát triển du lịch cộng đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ đặc khu đã hỗ trợ 35 hội viên khởi nghiệp, tạo điều kiện để 2.200 lượt hội viên vay vốn tổng cộng 187 tỉ đồng; đồng thời tổ chức các lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hơn 2.500 hội viên.

Từ ngày 1/7/2025, khi Hải Phòng và Hải Dương hợp nhất thành thành phố Hải Phòng mới, Đề án 939 tiếp tục giữ vai trò cầu nối quan trọng trong thống nhất mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên phạm vi toàn thành phố.

Những kết quả đạt được không chỉ giúp phụ nữ tự tin khởi nghiệp mà còn khơi dậy tiềm năng, bản lĩnh, đóng góp tích cực cho mục tiêu xây dựng Hải Phòng văn minh, hiện đại và đáng sống.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết đề án, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, ông Nguyễn Minh Hùng, cho rằng trong bối cảnh Hải Phòng bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô và nguồn lực được mở rộng, công tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cần được nâng tầm, triển khai sâu rộng và bền vững hơn.

Ông đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu và kế thừa kinh nghiệm từ 8 năm thực hiện đề án; phối hợp với các sở, ngành xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 2415 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, hội cần đổi mới phương thức hỗ trợ, lựa chọn các ý tưởng khởi nghiệp phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương; tăng cường kết nối doanh nghiệp, ngân hàng, trường đại học để ươm tạo ý tưởng, huy động nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi giúp phụ nữ khởi nghiệp thành công trong giai đoạn mới.

Minh Châu