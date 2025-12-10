Hà Nội đẩy mạnh truyền thông phòng ngừa bạo lực giới trong kỷ nguyên số

Theo thống kê tháng 1/2025, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ chuyển đổi số nhanh trong khu vực, với 75,2% dân số sở hữu tài khoản mạng xã hội. Tỷ lệ nữ giới tham gia mạng xã hội cao hơn nam giới, lần lượt là 51,2% và 48,8%.

Không gian số mang lại nhiều cơ hội học tập, kết nối, khởi nghiệp và phát triển kỹ năng cho phụ nữ và trẻ em gái, song cũng tiềm ẩn không ít rủi ro như quấy rối, lừa đảo công nghệ cao, lan truyền thông tin độc hại và xâm phạm dữ liệu cá nhân.

Các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 (Ảnh: Hội LHPN Hà Nội).

Trước thực trạng đó, ngày 10/12, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình truyền thông hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số” tại xã Bất Bạt.

Chương trình nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của hội viên phụ nữ, tổ chức Hội cơ sở, các cơ quan, tổ chức và cộng đồng trong công tác phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các hành vi bạo lực diễn ra trên môi trường mạng; đồng thời lan tỏa thông điệp tích cực, xây dựng không gian số an toàn, lành mạnh trên địa bàn Thủ đô.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội Dương Minh Ánh khẳng định công nghệ số là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trong kỷ nguyên mới.

Tuy nhiên, các hình thức bạo lực trên không gian mạng có tốc độ lan truyền nhanh, khó kiểm soát và để lại hậu quả lâu dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, danh dự và cuộc sống của phụ nữ, trẻ em gái.

Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về phong trào “Bình dân học vụ số”; cùng Kế hoạch số 332 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, hội đã phát động phong trào “Bình dân học vụ số” trong các cấp hội phụ nữ Thủ đô.

Thời gian qua, hội đã tổ chức thành công Ngày Phụ nữ Thủ đô ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo năm 2025; đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số, mạng xã hội; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan chuyên trách và các cấp Hội.

Các chương trình truyền thông về kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại trên không gian mạng đối với phụ nữ và trẻ em được triển khai sâu rộng.

Ở cơ sở, 100% Hội Liên hiệp phụ nữ xã, phường đã tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, hội viên. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội xác định “chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức Hội; đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số” là một trong hai khâu đột phá trọng tâm.

Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội kêu gọi các cấp, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở, cùng cán bộ, hội viên và nhân dân Thủ đô tiếp tục chung tay, đồng hành trong thúc đẩy bình đẳng giới; lan tỏa các giải pháp bảo đảm an toàn trên không gian số, góp phần xây dựng môi trường số thân thiện cho mọi người dân.

Thông qua chương trình truyền thông, các thông điệp về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong kỷ nguyên số được chuyển tải sâu rộng đến các tầng lớp phụ nữ, trẻ em và nhân dân Thủ đô, hướng tới mục tiêu để phụ nữ và trẻ em được sống an toàn, lành mạnh, được yêu thương, chăm lo và phát triển toàn diện cả trong không gian thực lẫn không gian số.

Trước đó, ngày 19/11, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025.

Minh Châu