Giám sát triển khai điều tra cơ sở hành chính, cơ sở sự nghiệp

Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính, cơ sở sự nghiệp Trung ương vừa có công văn gửi Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp các tỉnh Tuyên Quang; Lào Cai; Lai Châu; Thanh Hoá; Nghệ An, Quảng Ngãi; TPHCM, Đồng Nai; Vĩnh Long về việc kiểm tra, giám sát tình hình triển khai Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 374/QĐ-BNV của Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp Trung ương (Ban chỉ đạo Trung ương) về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động điều tra của cuộc Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026, Ban Chỉ đạo Trung ương thông báo lịch kiểm tra giám sát tại 9 địa phương: Tuyên Quang; Lào Cai; Lai Châu; Thanh Hoá; Nghệ An, Quảng Ngãi; Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai; Vĩnh Long.

Các nội dung gồm: Thời gian kiểm tra, giám sát chi tiết theo phụ lục kế hoạch kiểm tra giám sát đính kèm; Chi tiết nội dung làm việc của đoàn kiểm tra, giám sát theo Đề cương đính kèm.

Cơ quan, đơn vị được kiểm tra, giám sát có trách nhiệm bố trí địa điểm phục vụ cuộc kiểm tra theo kế hoạch, đồng thời mời đại biểu thuộc các cơ quan, đơn vị (Thủ trưởng và chuyên viên) liên quan trực tiếp tới cuộc Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026 dự buổi làm việc.

Cơ quan đơn vị được giám sát còn phải chuẩn bị Báo cáo theo đề cương làm việc của Đoàn kiểm tra, giám sát và gửi về Ban chỉ đạo Trung ương trước thời điểm kiểm tra giám sát tại đơn vị 2 ngày làm việc.

Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị tài liệu, hồ sơ và cử lãnh đạo, cá nhân có liên quan phối hợp với Đoàn kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, đề cương tại công văn này.

Đề cương nêu rõ, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chuẩn bị báo cáo kết quả triển khai thực hiện Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp năm 2026. Báo cáo này gồm: Tình hình tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện phương án điều tra; Kết quả thu thập thông tin, kê khai phiếu điều tra đến thời điểm kiểm tra; Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát; kiểm tra xử lý thông tin, dữ liệu phiếu điều tra;...

Bên cạnh đó, đơn vị được giám sát còn phải chuẩn bị tài liệu kèm theo báo cáo: Các văn bản chỉ đạo, điều hành hoặc hướng dẫn nghiệp vụ của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; các tài liệu về kế hoạch và kết quả kiểm tra, giám sát Ban Chỉ đạo cấp tỉnh...

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chủ động chọn 1 cơ sở hành chính và 1 đơn vị sự nghiệp công lập và cùng tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương đi kiểm tra thực tế.

Cùng với đó, đoàn kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo Trung ương sẽ họp nghe Ban Chỉ đạo cấp tỉnh báo cáo các nội dung và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp.

Đoàn cũng giải đáp và hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị được điều tra trong quá trình tổ chức thực hiện điều tra, kê khai phiếu điều tra cơ sở hành chính, cơ sở sự nghiệp.

Liên quan đến kiểm tra thực tế tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được Điều tra cơ sở hành chính, cơ sở sự nghiệp năm 2026, đoàn kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo Trung ương Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chủ động chọn 1 cơ sở hành chính và 1 đơn vị sự nghiệp công lập; đại điện ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp xã đến kiểm tra thực tế tại 1 cơ sở hành chính và 1 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương.