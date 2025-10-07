Giảm hội họp để tập trung vận hành, nâng hiệu quả bộ máy chính quyền mới

Ngày 6/10, UBND tỉnh Nghệ An ban hành công văn khẩn trương triển khai kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo chỉ đạo của ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường phải khẩn trương rà soát, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ và chất lượng hoạt động.

Trọng tâm của chỉ đạo là giảm các cuộc họp hình thức, cắt giảm báo cáo, văn bản không cần thiết, thay vào đó tập trung giải quyết công việc một cách thực chất và hiệu quả.

Người dân xã Mỹ Lý, Nghệ An đến làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công (Ảnh: Nguyễn Phê).

Chính quyền các cấp được yêu cầu chủ động tháo gỡ khó khăn, khắc phục những bất cập, chồng chéo trong hoạt động của mô hình chính quyền 2 cấp, đặc biệt là ở cơ sở.

Các địa phương cũng được yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ là ưu tiên hàng đầu. Thời gian xử lý công việc phải được rút ngắn, đảm bảo đúng quy định, hạn chế tình trạng tồn đọng, chậm trễ.

Tỉnh Nghệ An cũng đặc biệt chú trọng hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng dữ liệu kết nối thông suốt từ Trung ương đến cấp xã. Việc đầu tư trang thiết bị, đường truyền, phương tiện làm việc hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính được xem là khâu đột phá. Số hóa quy trình và chuẩn hóa thao tác là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu lực của chính quyền 2 cấp.

Để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng, tỉnh Nghệ An giao các sở, ngành tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức cơ sở, đáp ứng yêu cầu mới trong công tác phân cấp, phân quyền. Các đơn vị phải chủ động báo cáo khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, đảm bảo hoạt động thông suốt.

Sở Nội vụ Nghệ An được giao phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu sắp xếp, bố trí, điều động cán bộ, công chức về cơ sở, ưu tiên các lĩnh vực then chốt như đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, giáo dục, y tế, công nghệ thông tin.

Theo chỉ đạo của tỉnh Nghệ An, công tác bố trí này phải hoàn thành trước ngày 15/10, gắn với tinh gọn bộ máy và phương châm “mới phải tốt hơn cũ, nói đi đôi với làm, đoàn kết thống nhất vì nhân dân phục vụ”.

Cùng với đó, Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan khẩn trương chi trả dứt điểm chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động đã có quyết định nghỉ hưu, nghỉ việc trước ngày 31/8, hoàn thành trong tháng 10.

Trước đó, ngày 27/9, Tỉnh ủy Nghệ An đã yêu cầu lãnh đạo các cấp thực hiện dứt điểm việc chi trả chế độ, tăng cường tập huấn cho công chức cơ sở, đầu tư hạ tầng số, chuẩn hóa quy trình công việc và đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp với thực tiễn.

Nghệ An đặt mục tiêu siết chặt kỷ cương hành chính, tăng cường hiệu lực điều hành, xây dựng chính quyền 2 cấp tinh gọn, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.