Đề xuất người từ 75 tuổi trở lên được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh

Người cao tuổi được hưởng nhiều quyền lợi bảo hiểm y tế tốt hơn người trẻ (Ảnh minh họa: Bảo Quyên).

Trong quá trình triển khai thực hiện các chế độ an sinh trên địa bàn, Bảo hiểm xã hội TPHCM ghi nhận thực tế phát sinh bất cập về mức hưởng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế dẫn đến nhiều phản ánh từ người dân trong thời gian qua.

Theo Bảo hiểm xã hội TPHCM, Nghị quyết số 261/2025/QH15 quy định: “Người tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình cận nghèo, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng”.

Tuy nhiên, thực tế phát sinh trường hợp người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng lương hưu hằng tháng, họ có thẻ bảo hiểm y tế nhưng chưa được áp dụng mức hưởng 100%. Bởi theo quy định hiện nay, mức hưởng bảo hiểm y tế của người hưởng chế độ hưu trí là 95%, thấp hơn mức hưởng của người đang hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội, dẫn đến nhiều phản ánh từ người dân.

Từ thực tế này, Bảo hiểm xã hội TPHCM kiến nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 261/2025/QH15 và Luật Bảo hiểm y tế theo hướng người từ đủ 75 tuổi trở lên có thẻ bảo hiểm y tế là được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

Bảo hiểm xã hội TPHCM cho rằng: “Việc bổ sung người từ đủ 75 tuổi trở lên có thẻ bảo hiểm y tế vào nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong phạm vi được hưởng sẽ góp phần bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, phù hợp với yêu cầu thích ứng với già hóa dân số và bảo đảm tính công bằng trong thụ hưởng chính sách”.