Đẩy mạnh chính sách an sinh, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Tại xã Phước Sơn (trước đây thuộc tỉnh Bình Phước), chính quyền địa phương luôn quan tâm triển khai các chương trình an sinh xã hội như cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ bò giống, nông cụ sản xuất… Qua đó tạo điều kiện cho đồng bào yên tâm lao động, sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo. Đến nay, xã đã cấp miễn phí hơn 15.000 thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Đặc biệt, từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhiều căn nhà xuống cấp, xiêu vẹo của đồng bào đã được hỗ trợ xây mới khang trang, kiên cố, góp phần giúp bà con an cư, lạc nghiệp.

Nhiều chính sách hỗ trợ người dân thoát nghèo (Ảnh: xã Phước Sơn).

Những kết quả đạt được cho thấy sự quan tâm sâu sát của tỉnh trong công tác chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Theo thống kê, hiện toàn tỉnh còn 865 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 17,91% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh; số hộ cận nghèo là 1.668 hộ, chiếm 23,93% tổng số hộ cận nghèo.

Cùng với đó, cơ cấu kinh tế tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, góp phần nâng cao thu nhập, từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển so với mặt bằng chung của tỉnh.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh hiện có khoảng 421.090 người dân tộc thiểu số, thuộc 37 dân tộc khác nhau, chiếm gần 9,4% dân số (trên tổng dân số gần 4,5 triệu người). Trong số 95 xã, phường của tỉnh, có 48 xã và 95 thôn, ấp thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; trong đó có 3 xã và 46 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Đồng Nai đang triển khai hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, với tổng vốn đầu tư trên 1.137 tỷ đồng. Chương trình đã góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, với 4.141 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo trong giai đoạn 2021-2024; các chỉ tiêu về nhà ở, nước sạch, bảo hiểm y tế và phổ cập giáo dục đều đạt nhiều kết quả khả quan.

Phương Anh