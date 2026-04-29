Công đoàn nói về đề nghị hoán đổi để Ngày Văn hóa Việt Nam được nghỉ 4 ngày

Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Theo ghi nhận của tổ chức Công đoàn, do ngày này năm 2026 rơi vào ngày thứ ba nên nhiều đoàn viên, người lao động có ý kiến đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hoán đổi ngày làm việc thứ hai (23/11) sang làm bù vào thứ bảy tuần sau để tạo kỳ nghỉ liên tục 4 ngày từ 21/11 đến ngày 24/11.

Trao đổi về việc này, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hà Nội Seowonintech (Bắc Ninh) Nguyễn Văn Luân cho biết, người lao động rất mong có những kỳ nghỉ dài để có thể sắp xếp thời gian đi chơi, dã ngoại cùng gia đình. Bởi bình thường, họ ít có thời gian ở bên gia đình, chăm sóc con cái.

Theo Chủ tịch công đoàn công ty Seowonintech, nếu có thể hoán đổi, công nhân sẽ thấy ý nghĩa hơn khi có một kỳ nghỉ dài.

Ngày Văn hóa Việt Nam là ngày nghỉ, được hưởng nguyên lương (Thiết kế: Khương Hiền).

Còn Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, ngày 24/11 hàng năm được xác định là ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương. Thông tin này được đoàn viên, lao động cả nước đồng tình, phấn khởi.

Với ngày này, Tổng Liên đoàn dự kiến tổ chức tuyên truyền, tạo không gian để đoàn viên, người lao động được biết đến di sản văn hóa. Cùng với đó, đây là dịp để người lao động được nâng cao giá trị văn hóa, truyền thống gia đình Việt Nam. Qua những hoạt động này nhằm bồi dưỡng tâm hồn cho người lao động, nâng cao trách nhiệm của họ đối với xã hội và giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam.

Liên quan đến ý kiến đề xuất hoán đổi với ngày làm việc để dịp này năm 2026 được nghỉ nhiều ngày liên tiếp, ông Hiểu cho rằng, trước mong muốn của đoàn viên và người lao động, Tổng Liên đoàn sẽ nghiên cứu để cùng với Bộ Nội vụ có phương án phù hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hằng năm.

Cụ thể, Điều 112 nêu rõ các dịp nghỉ gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 âm lịch). Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày trên, còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước mình.

Sau khi thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị, năm 2026, người dân cả nước có thêm 1 ngày nghỉ lễ là Ngày Văn hóa Việt Nam, nâng số ngày nghỉ lên 12 ngày.