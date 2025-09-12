Công chức huyện vùng sâu cũ chuyển lên tỉnh được giữ nguyên lương, phụ cấp

Bà Nguyễn Thanh Hương từng làm việc trong cơ quan thanh tra Nhà nước cấp huyện (cũ), thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đầu năm 2025, quy định mới đã đề cập đến việc bãi bỏ thanh tra cấp huyện.

Vì thế, bà Hương được chuyển từ thanh tra huyện (cũ) về thanh tra tỉnh (mới). Bà thắc mắc liệu bản thân có được giữ nguyên lương, phụ cấp được hưởng tại thời điểm còn làm thanh tra huyện hay không.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho hay Nghị quyết số 76 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 và các văn bản có liên quan, đã đề cập đến việc bảo lưu chế độ, chính sách tiền lương sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, kể từ ngày 1/7.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nêu rõ trong Nghị quyết số 76 là giữ nguyên chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) hiện hưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính, mà vẫn là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, trong thời gian 6 tháng kể từ khi có văn bản bố trí công tác.

Sau thời hạn bảo lưu 6 tháng, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo quy định mới của Chính phủ.

Bộ Nội vụ cho biết việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy, bà Nguyễn Thanh Hương có thể liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh (Sở Nội vụ) để được giải đáp chi tiết hơn.