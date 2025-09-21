Chuyện nữ cán bộ đi tuyên truyền, hòa giải bị ném đá, đuổi đánh

Hành trình vượt khó, từ con đường lầy lội đến những định kiến xã hội của chị Và Y Sềnh (SN 1994, bản Na Ni, xã Huồi Tụ, Nghệ An) thắp lên ngọn lửa hy vọng cho phụ nữ vùng cao. Nữ cán bộ phụ nữ xã đầy nhiệt huyết đó đã miệt mài cống hiến trên hành trình bám bản của mình.

Gian nan hành trình bám bản

Sinh ra và lớn lên tại bản Na Ni, xã Huồi Tụ, chị Và Y Sềnh hiện là cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, chị vừa đi làm vừa theo học đại học.

Giữa bộn bề công việc, chị Và Y Sềnh vẫn dành trọn yêu thương cho cậu con trai nhỏ (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Khó khăn nhiều lắm, nhưng tôi nghĩ phải cố gắng học để làm việc tốt hơn. Ở đây vẫn còn nhiều người học vấn thấp, thậm chí có người không biết chữ”, chị Sềnh bộc bạch.

Công việc hàng ngày của chị Sềnh gắn liền với những chuyến đi bản, tuyên truyền bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và hòa giải mâu thuẫn cộng đồng. Không ít lần, chị phải đối mặt với những phản ứng gay gắt, thậm chí cảnh huống nguy hiểm.

“Có buổi đi tuyên truyền, vừa cất lời tôi đã bị đuổi về, thậm chí bị mắng chửi. Một lần khác, khi tham gia hòa giải tranh chấp tài sản, tôi bị một số người cầm dao, ném đá, đuổi đánh. Những lúc như vậy tôi cũng sợ lắm nhưng nghĩ đến trách nhiệm thì lại gắng đứng vững, tiếp tục công việc”, chị kể.

Nhờ sự kiên trì và khéo léo của chị Sềnh, nhiều gia đình đã được hàn gắn. Điển hình là vụ hòa giải ly hôn giữa một cặp vợ chồng ở xã Mỹ Lý. Sau 5 ngày suy nghĩ theo lời khuyên của chị, người vợ đã quay về chung sống cùng chồng, hóa giải mâu thuẫn chỉ vì sự tự ái sau một trận cãi vã nhỏ.

Ngoài công tác xã hội ở cơ sở, khi trở về nhà chị Và Y Sềnh lại tất bật chăm đàn gà để cải thiện bữa ăn và tăng thu nhập cho gia đình (Ảnh: Nguyễn Phê).

Những chuyến đi công tác đầy thử thách, đặc biệt trong điều kiện đường sá vùng cao thường xuyên sạt lở do mưa lũ, nhiều đêm chị Sềnh phải ngủ lại trụ sở UBND xã.

May mắn, chị luôn có hậu phương vững chắc. Người chồng là bác sĩ luôn thấu hiểu, sẻ chia. Bố mẹ chồng cũng hết lòng giúp đỡ chăm sóc con nhỏ để chị yên tâm công tác.

Ông Vừ Bá Trỉa, bố chồng chị Sềnh, nói về con dâu: “Sềnh từ ngày về làm dâu đến giờ chịu thương chịu khó lắm, việc nhà thì chu toàn, việc xã hội cũng hết lòng. Tôi chỉ mong con khỏe mạnh để còn tiếp tục giúp bà con, bản làng ngày một tốt hơn”.

Lan tỏa khát vọng đổi thay

Với vai trò ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Huồi Tụ, chị Sềnh thường xuyên xuống tận bản, tổ chức sinh hoạt chi hội, lắng nghe và vận động chị em thay đổi tư duy. Không chỉ tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật, chị còn hướng dẫn hội viên cách trồng rau sạch, chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Ông Vừ Bá Trỉa, bố chồng chị Sềnh, dành sự trân trọng khi nói về con dâu (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Vừ Nỏ Chày (SN 1964), già làng uy tín bản Na Ni, xã Huồi Tụ, nhận xét: “Cháu Sềnh là cán bộ xã năng nổ, tham gia hoạt động nào cũng hết mình, được bà con tin yêu. Sềnh nói được, làm được, việc gì liên quan đến phụ nữ, trẻ em đều đi trước. Cháu sống gần gũi, chan hòa, nên đi đến đâu cũng được mọi người thương quý và hết lòng giúp đỡ”.

Nhờ sự hỗ trợ tận tụy của chị Sềnh, nhiều phụ nữ đã mạnh dạn vay vốn, mở mô hình nuôi gà, trồng ngô, tham gia tổ tiết kiệm và cùng nhau gây quỹ hỗ trợ hộ nghèo. Để thay đổi những phong tục tập quán còn nặng nề ở vùng cao biên giới, chị Sềnh kiên trì dùng tình cảm và sự sẻ chia để thuyết phục.

“Có những gia đình cho rằng phụ nữ chỉ nên quanh quẩn trong bếp, không cần ra sinh hoạt chi hội. Tôi phải đến nhiều lần, vừa thuyết phục, vừa giúp việc nhà. Khi thấy tham gia Hội có lợi ích, chị em mới thay đổi”, chị Sềnh kể.

Chị Và Y Sềnh chăm lo bếp núc, việc gia đình sau giờ làm (Ảnh: Nguyễn Phê).

Những nỗ lực ấy đã góp phần đưa phong trào “phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” ngày càng lan tỏa. Bản làng hôm nay đã khác xưa khi đường vào bản bớt lầy lội, nhiều ngôi nhà mới khang trang, trẻ em đến trường đầy đủ.

Ông Dềnh Bá Lồng, Chủ tịch UBND xã Huồi Tụ, khẳng định: “Chị Và Y Sềnh là cán bộ phụ nữ năng nổ, gần gũi, tâm huyết, biết cách vận động chị em tham gia phong trào. Nhờ vậy, nhiều năm qua xã giữ vững an ninh, đẩy lùi tệ nạn, đời sống bà con được nâng cao”.

Trong 5 năm (2020-2025), chị Và Y Sềnh liên tục được biểu dương, nhiều năm liền đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Một góc bản Na Ni (xã Huồi Tụ), nơi chị Và Y Sềnh cùng gia đình sinh sống và gắn bó với công việc cộng đồng. (Ảnh: Nguyễn Phê).

Năm 2023, chị được ghi nhận có nhiều thành tích trong công tác Hội và phong trào phụ nữ. Năm 2024 chị tiếp tục được vinh danh là cán bộ Hội tiêu biểu.

Với chị Sềnh, phần thưởng lớn nhất không phải giấy khen hay danh hiệu mà là niềm tin của bà con. “Mỗi lần đi bản, thấy phụ nữ khoe đàn gà mới nuôi, hay kể chuyện con cái chăm đến trường, tôi thấy đó là phần thưởng lớn nhất cho mình”, chị xúc động nói.

Trong mắt bà con Huồi Tụ, chị Sềnh chính là “người thắp lửa”, gieo niềm tin và khát vọng để phụ nữ dân tộc mạnh dạn vươn lên, cùng nhau xây dựng quê hương no ấm, bình đẳng và hạnh phúc.