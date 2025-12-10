Chủ tịch tỉnh vạch lỗi "cán bộ không yếu nhưng né tránh, sợ trách nhiệm"

Tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII ngày 9/12, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có phát biểu đáng chú ý khi đánh giá về năng lực cán bộ.

Liên quan đến một số thông tin về năng lực cán bộ cơ sở còn yếu, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết qua thống kê 100% cán bộ xã, phường sau sáp nhập đều có trình độ cao đẳng, đại học trở lên.

Các đại biểu tham gia kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII (Ảnh: Chí Anh).

Ông Phạm Anh Tuấn nhận định: “Cán bộ học đại học, cao đẳng, được đào tạo bởi các giảng viên có trình độ thì không thể yếu được. Nguyên nhân là một số cán bộ còn né tránh, sợ trách nhiệm, không chịu nghiên cứu tài liệu, quy định hoặc thụ động”.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, dù tỉnh đã có quy hoạch, hướng dẫn cụ thể nhưng cán bộ địa phương vẫn chậm triển khai. Nhiều dự án trên địa bàn nhưng địa phương không thực hiện thủ tục để triển khai.

“Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần phát huy vai trò tại địa phương, truyền đạt rõ việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm đến từng cán bộ. Thực hiện đúng quy định, theo hướng dẫn thì không có cán bộ nào yếu cả”, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua 65 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, nội vụ, quốc phòng - an ninh; tạo cơ sở pháp lý để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (Ảnh: Chí Anh).

Nhiều nghị quyết quan trọng được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu lãnh đạo các xã, phường phát huy quyền hạn được giao để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trong tháng 12, tỉnh sẽ yêu cầu bí thư, chủ tịch xã, phường báo cáo kịch bản thực hiện các chỉ tiêu được giao, đặc biệt là chỉ tiêu tăng trưởng GRDP. Trên cơ sở đó, tỉnh cùng các sở, ngành sẽ góp ý, tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm tiến độ.

Ông nhấn mạnh: “Tỉnh đã định hướng rất cụ thể, xã, phường nào không thực hiện được sẽ phải thay thế cán bộ lãnh đạo”.