Cầu nối để hội viên phụ nữ thoát nghèo

Các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh còn đóng vai trò nòng cốt trong công tác giảm nghèo bền vững, hướng dẫn hội viên khởi nghiệp và phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay.

Cầu nối giúp hàng nghìn hội viên nghèo thay đổi tư duy

Các cấp Hội Phụ nữ tại Tuyên Quang tích cực thực hiện nhiệm vụ công tác hội gắn với các phong trào phát triển kinh tế, đạt được nhiều kết quả tích cực. Không chỉ hỗ trợ vốn, hướng dẫn kỹ thuật, các cấp Hội Phụ nữ của tỉnh còn trở thành cầu nối giúp hàng nghìn hội viên nghèo thay đổi tư duy, từng bước vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Kết quả, đã duy trì 1.739 nhóm “Phụ nữ giúp nhau viên gạch hồng và phát triển kinh tế”, thu hút được đông đảo chị em tham gia. Theo thống kê, các nhóm đã vận động được 1,3 tỷ đồng; 379.000 viên gạch để xây dựng 1.318 công trình phụ trợ: nhà tiêu, nhà tắm, khuôn viên nhà ở, chuồng trại chăn nuôi cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Nỗ lực này đã góp phần cùng địa phương hoàn thành mục tiêu xóa 15.064 nhà ở tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Hon, thôn 9, xã Thái Bình được vay vốn Ngân hàng CSXH huyện 50 triệu đồng phát triển kinh tế (Ảnh: Dung Thùy).

Chị Dương Thị Hùng, thôn Bảo An, xã Quản Bạ cho biết, gia đình chị thuộc hộ nghèo, nhà cấp bốn bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhờ sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của chính quyền địa phương và hội phụ nữ xã, gia đình chị làm các thủ tục để được hỗ trợ kinh phí xây dựng ngôi nhà mới với diện tích 72m2.

Vận động hội viên phụ nữ xây dựng các mô hình sinh kế

Đồng thời, Hội Phụ nữ những năm qua cũng tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ xây dựng các mô hình sinh kế, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, quy mô sản xuất, phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc sản, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa.

Đơn vị tăng cường hỗ trợ hội viên phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển để giảm nghèo.

Là hộ nghèo cuộc sống gặp nhiều khó khăn, bà Nguyễn Thị Hon, thôn 9, xã Thái Bình luôn được các cấp hội phụ nữ quan tâm, giúp đỡ. Từ năm 2021, bà được chi hội phụ nữ thôn tư vấn, hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội 50 triệu đồng để mua 2 con trâu sinh sản.

Năm 2024, Hội Liên hiệp phụ nữ xã tặng 30 con gà giống cùng thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y. Sự hỗ trợ, quan tâm của chị em phụ nữ đã trở thành động lực giúp bà Hon vươn lên trong cuộc sống, chăm chỉ làm ăn, vươn lên thoát nghèo.

Một tấm gương thoát nghèo khác là chị Nguyễn Thị Nga, xã Phú Lương, cũng là hộ nghèo của địa phương. Sau khi học hỏi kinh nghiệm làm chả cá ở nhiều nơi, năm 2020, gia đình chị mạnh dạn vay vốn tín dụng chính sách, đầu tư 200 triệu đồng để xây dựng nhà xưởng, máy móc sản xuất chả cá. Sau đó, chị thành lập Hợp tác xã Chả cá Nga Sơn, liên kết phát triển sản xuất với 7 thành viên khác.

Không chỉ sản xuất chả cá, chị tận dụng tất cả các phế phẩm từ cá để chăn nuôi hơn 500 con ba ba, nuôi gà và ủ phân tưới cây trồng. Hiện nay, chả cá của hợp tác xã đã được chứng nhận OCOP 3 sao, được bán cho nhiều trường học trên địa bàn huyện và một số nhà hàng tại các tỉnh, thành lân cận, với số lượng vài chục kg/ngày.

Đến nay, thu nhập của gia đình chị và các thành viên ổn định, 5-7 triệu đồng/người/tháng. Lao động nghèo trên địa bàn được chị tạo điều kiện nhận vào làm việc thời vụ với mức lương dao động 3-4 triệu.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ còn thành lập các tổ hội, nhóm cùng sở thích như nhóm trồng dưa hấu, nhóm chăn nuôi lợn đen, gà ta, nhóm thổ cẩm, tổ hợp tác mây tre đan, nhóm chăn nuôi dê... đã góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hội viên.

Bà Hoàng Thị Khuya, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lao Chải cho biết, từ khi Hội Phụ nữ xã triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội đã vận động và hỗ trợ hội viên thực hiện hai mô hình phát triển kinh tế là nuôi lợn và nuôi trâu. Các hộ tham gia mô hình đều tích cực chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập.

Đến nay, chương trình đã giúp 30 hộ thoát nghèo; hiện còn 20 hộ đang tiếp tục được hỗ trợ. Cùng với đó, các cấp hội đã tích cực tham gia cuộc vận động “Hỗ trợ phụ nữ cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ”…

Có thể thấy, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều giải pháp xóa đói giảm nghèo cho phụ nữ thông qua việc hỗ trợ tiếp cận vốn, đào tạo nghề, xây dựng mô hình kinh tế, và các chương trình hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ. Nhờ vậy giúp chị em nâng cao thu nhập gia đình, khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh Nhung