Người lao động quan tâm chế độ nếu bị tai nạn giao thông khi đi làm

Sáng 26/12, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giải đáp, tư vấn chính sách pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đây là buổi hội nghị thứ 4 do Sở tổ chức nhằm nâng cao năng lực, vai trò và trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động trên địa bàn tỉnh. Tổng số đại biểu tham dự qua các buổi hội nghị khoảng 400 người.

Bà Đoàn Thị Phúc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Vĩnh Long (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phát biểu khai mạc, bà Đoàn Thị Phúc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Vĩnh Long cho biết, thực tế, công tác đảm bảo ATVSLĐ ở một số doanh nghiệp vẫn thực hiện chưa nghiêm, còn tình trạng đối phó với sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Công tác huấn luyện về ATVSLĐ cho người lao động tại các doanh nghiệp đạt tỷ lệ chưa cao so với tổng số lao động bắt buộc phải huấn luyện về ATVSLĐ, dẫn đến vẫn còn xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian qua. Ngoài ra, việc kiểm tra định kỳ các yếu tố có hại trong môi trường lao động, tổ chức quản lý sức khoẻ của một số doanh nghiệp còn thực hiện hạn chế.

"Tại hội nghị hôm nay sẽ giúp cho lãnh đạo, cán bộ các ngành lao động việc làm tại các xã, phường thực hiện tốt công tác ATVSLĐ. Các doanh nghiệp nắm bắt và thực hiện đúng ATVSLĐ và huấn luyện, khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động cũng như các quy trình về hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ, chế độ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động không may bị tai nạn lao động", Phó Giám đốc Sở Nội vụ Vĩnh Long thông tin.

Ông Nguyễn Văn Chương, Trưởng phòng Lao động và việc làm, Sở Nội vụ Vĩnh Long trình bày về một số quy định quan trọng của Luật ATVSLĐ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tương tự các buổi làm việc trước, đại diện Sở Nội vụ Vĩnh Long cùng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tiếp tục trình bày về các quy định của Luật ATVSLĐ và Luật BHXH.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến và câu hỏi từ các doanh nghiệp, cho thấy sự quan tâm lớn đến công tác ATVSLĐ và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ông Đặng Văn Hoàng, Trưởng phòng chế độ, BHXH tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chị Tú, cán bộ nhân sự của Công ty Điện lực Vĩnh Long cho biết, do đặc thù công việc nên người lao động của công ty có nhiều chỗ ở bao gồm chỗ ở cố định và chỗ thuê trọ. Chị Tú đặt vấn đề về căn cứ theo quy định, trường hợp người lao động bị tai nạn trên đường đi làm về nhưng không phải nơi cư trú cố định mà là trên đường về nhà trọ thì có được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động hay không.

Liên quan nội dung này, ông Đặng Văn Hoàng, Trưởng phòng chế độ, BHXH tỉnh Vĩnh Long cho biết, theo quy định Điểm c Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, Trưởng đoàn Điều tra tai nạn lao động có nhiệm vụ: Tổ chức thảo luận về kết quả Điều tra vụ tai nạn lao động; quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình đối với kết quả Điều tra tai nạn lao động, đồng thời phải đảm bảo quy trình, thủ tục Điều tra tai nạn lao động theo quy định và phải phù hợp với điểm c khoản 1 Điều 45 của Luật ATVSLĐ: Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

"Trường hợp từ nơi làm việc về nhà trọ bị tai nạn giao thông nhưng nếu xác định được tuyến đường và khung giờ phù hợp với quy định công ty cũng như các tài liệu, văn bản có liên quan thì Trưởng đoàn điều tra tai nạn lao động có thể kết luận đủ điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động", ông Hoàng nói thêm.

Doanh nghiệp, cán bộ xã phường tham dự hội nghị (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ngoài ra, căn cứ Điều 23 của Nghị định 39/2016/NĐ-CP, trường hợp người lao động bị tai nạn giao thông khi đang thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động hoặc khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc đi từ nơi làm việc về nơi ở thì Đoàn điều tra tai nạn lao động có thẩm quyền quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4, Điều 35 Luật ATVSLĐ, Điều 11 và Điều 21 Nghị định này tiến hành xác minh, lập biên bản Điều tra tai nạn lao động căn cứ vào một trong các văn bản, tài liệu như hồ sơ giải quyết tai nạn giao thông của cơ quan cảnh sát giao thông; văn bản xác nhận bị tai nạn của cơ quan công an cấp xã nơi xảy ra tai nạn và văn bản xác nhận bị tai nạn của chính quyền địa phương nơi xảy ra tai nạn.